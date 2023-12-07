«Газпром нефть» планирует профинансировать спецпроекты в ХМАО

08 декабря 2023 в 01:41 Размер текста - 17 +

«Газпром нефть» планирует профинансировать Октябрьский район (ХМАО) Фото: Илья Московец © URA.RU Власти ХМАО и «Газпром нефть» планируют заключить соглашение на три миллиона рублей для ремонта социальных объектов в Октябрьском районе ХМАО. Об этом сообщил глава муниципалитета Сергей Заплатин. «Деятельность компании „Газпром нефть“ в реализации социальных проектов на территории округа обсудили на стратегической сессии <…> В 2023 году объем финансирования составил три миллиона рублей. В следующем году также планируется заключить Соглашение на аналогичную сумму для текущего ремонта объектов социальной сферы», — пояснил Заплатин в своем telegram-канале. «Газпром нефть» давно является партнером Югры. Благодаря их финансированию в 2023 году власти выполнили мероприятия по благоустройству районного центра. Губернатор ХМАО Наталья Комарова провела рабочую встречу с заместителем генерального директора «Газпром нефти» Александром Дыбалем. Они обсудили совместные проекты: конкурс «Родные города» и турнир Специальной Олимпиады.

Власти ХМАО и «Газпром нефть» планируют заключить соглашение на три миллиона рублей для ремонта социальных объектов в Октябрьском районе ХМАО. Об этом сообщил глава муниципалитета Сергей Заплатин. «Деятельность компании „Газпром нефть“ в реализации социальных проектов на территории округа обсудили на стратегической сессии <…> В 2023 году объем финансирования составил три миллиона рублей. В следующем году также планируется заключить Соглашение на аналогичную сумму для текущего ремонта объектов социальной сферы», — пояснил Заплатин в своем telegram-канале. «Газпром нефть» давно является партнером Югры. Благодаря их финансированию в 2023 году власти выполнили мероприятия по благоустройству районного центра. Губернатор ХМАО Наталья Комарова провела рабочую встречу с заместителем генерального директора «Газпром нефти» Александром Дыбалем. Они обсудили совместные проекты: конкурс «Родные города» и турнир Специальной Олимпиады.