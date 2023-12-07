07 декабря 2023

«Газпром нефть» планирует профинансировать спецпроекты в ХМАО

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Алексей Орлов в ДЭУ Чкаловского района. Екатеринбург, газпром нефть
«Газпром нефть» планирует профинансировать Октябрьский район (ХМАО) Фото:

Власти ХМАО и «Газпром нефть» планируют заключить соглашение на три миллиона рублей для ремонта социальных объектов в Октябрьском районе ХМАО. Об этом сообщил глава муниципалитета Сергей Заплатин.

«Деятельность компании „Газпром нефть“ в реализации социальных проектов на территории округа обсудили на стратегической сессии <…> В 2023 году объем финансирования составил три миллиона рублей. В следующем году также планируется заключить Соглашение на аналогичную сумму для текущего ремонта объектов социальной сферы», — пояснил Заплатин в своем telegram-канале.

«Газпром нефть» давно является партнером Югры. Благодаря их финансированию в 2023 году власти выполнили мероприятия по благоустройству районного центра.

Губернатор ХМАО Наталья Комарова провела рабочую встречу с заместителем генерального директора «Газпром нефти» Александром Дыбалем. Они обсудили совместные проекты: конкурс «Родные города» и турнир Специальной Олимпиады.

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Власти ХМАО и «Газпром нефть» планируют заключить соглашение на три миллиона рублей для ремонта социальных объектов в Октябрьском районе ХМАО. Об этом сообщил глава муниципалитета Сергей Заплатин. «Деятельность компании „Газпром нефть“ в реализации социальных проектов на территории округа обсудили на стратегической сессии <…> В 2023 году объем финансирования составил три миллиона рублей. В следующем году также планируется заключить Соглашение на аналогичную сумму для текущего ремонта объектов социальной сферы», — пояснил Заплатин в своем telegram-канале. «Газпром нефть» давно является партнером Югры. Благодаря их финансированию в 2023 году власти выполнили мероприятия по благоустройству районного центра. Губернатор ХМАО Наталья Комарова провела рабочую встречу с заместителем генерального директора «Газпром нефти» Александром Дыбалем. Они обсудили совместные проекты: конкурс «Родные города» и турнир Специальной Олимпиады.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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