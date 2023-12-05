Комарова провела встречу с топ-менеджером «Газпром нефти»

Губернатор ХМАО Наталья Комарова обсудила с топ-менеджером «Газпром нефти» совместные проекты Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Губернатор ХМАО Наталья Комарова провела рабочую встречу с заместителем генерального директора «Газпром нефти» Александром Дыбалем. Глава региона в официальном telegram-канале сообщила, что на совещании обсудили совместные социальные проекты, которые реализуются в регионе.

«По предварительным оценкам, в этом году у „Газпром нефти“ снижение объемов добычи нефти не предвидится, поступление налоговых отчислений не ниже, чем прогнозировали, размер инвестиций не сократится. Актуальные для ХМАО проекты, которые мы реализуем вместе с „Газпром нефтью“, — это „Родные города“ и турнир Специальной Олимпиады (соревнования для людей с особенностями ментального развития), который стартовал в Ханты-Мансийске», — отметила Комарова.

Топ-менеджер «Газпром нефти» сообщил, что в рамках грантового конкурса социальных проектов «Родные города» в ХМАО были выбраны победители, идеи которых компания поможет воплотить в жизнь. «В 2023 году мы провели грантовый конкурс в Югре. Было подано 70 заявок, 13 из них получат поддержку «Газпром нефти», — сообщил Дыбаль. Он рассказал, что в рамках соглашения о социально-экономическом сотрудничестве с регионом компания также реализует проекты в Ханты-Мансийском, Нижневартовском и Кондинском районах ХМАО: укрепляет берега рек, строит объекты для физкультуры и спорта.

«Мы считаем, что для Ханты-Мансийского округа важно не только строительство инфраструктуры, но и ее наполнение. Например, в КТЦ „Югра-Классик“ должно больше проводиться концертов», — добавил представитель «Газпром нефти».

Ранее URA.RU писало, что на власти ХМАО одобрили стратегию сотрудничества с компанией «Газпром». Документ, который утвердило правительство округа, определил направления совместной работы по развитию газоснабжения и газификации населенных пунктов.