Происшествия Криминал Глава пермского Центра исторической памяти останется в СИЗО до весны 08 декабря 2023 в 13:12 Размер текста - 17 + Александр Чернышов находится в СИЗО находится более полугода Фото: Владимир Андреев © URA.RU Александру Чернышову, возглавляющему пермской Центр исторической памяти, продлили меру пресечения. Он останется в СИЗО до марта 2024 года. «Судья Ленинского райсуда Перми Анна Казакова на три месяца продлила меру пресечения руководителю пермского Центра исторической памяти Александру Чернышову. Об этом ходатайствовало следствие ФСБ. Чернышов будет находиться в СИЗО до 10 марта 2024 года», — сообщает портал Properm из зала суда. Защита обвиняемого просила смягчить меру пресечения и отправить Чернышова под домашний арест. Чернышов был задержан в московском аэропорту Шереметьево 5 мая. Он собирался вылететь Стамбул. Пермяк обвиняется в попытке контрабанды. Александру Чернышову, возглавляющему пермской Центр исторической памяти, продлили меру пресечения. Он останется в СИЗО до марта 2024 года. «Судья Ленинского райсуда Перми Анна Казакова на три месяца продлила меру пресечения руководителю пермского Центра исторической памяти Александру Чернышову. Об этом ходатайствовало следствие ФСБ. Чернышов будет находиться в СИЗО до 10 марта 2024 года», — сообщает портал Properm из зала суда. Защита обвиняемого просила смягчить меру пресечения и отправить Чернышова под домашний арест. Чернышов был задержан в московском аэропорту Шереметьево 5 мая. Он собирался вылететь Стамбул. Пермяк обвиняется в попытке контрабанды. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям