Российский БПЛА уничтожил войска ВСУ под Артемовском

08 декабря 2023 в 06:54 Размер текста - 17 +

Российский беспилотник уничтожил украинские войска под Артемовском Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Беспилотник Воздушно-десантных войск РФ уничтожили украинских военных в укрытии под Артемовском. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России. «Подразделения ВДВ с воздуха обнаружили укрытия для личного состава ВСУ, а также военнослужащие в блиндаже в лесопосадке к северу от Артемовска. Беспилотник зафиксировал цель, выполнил пикирование и нанес удар по объекту, уничтожив его», — сообщили в пресс-службе ведомства. Информацию приводят РИА Новости. ВС РФ совместно со спецназом «Ахмат» заняли позиции противника и окружили Клещеевку с трех сторон. Также бойцы продвинулись на 500 метров в районе дач на юго-западе Артемовска, сообщил военкор Дмитрий Кулько.

Беспилотник Воздушно-десантных войск РФ уничтожили украинских военных в укрытии под Артемовском. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России. «Подразделения ВДВ с воздуха обнаружили укрытия для личного состава ВСУ, а также военнослужащие в блиндаже в лесопосадке к северу от Артемовска. Беспилотник зафиксировал цель, выполнил пикирование и нанес удар по объекту, уничтожив его», — сообщили в пресс-службе ведомства. Информацию приводят РИА Новости. ВС РФ совместно со спецназом «Ахмат» заняли позиции противника и окружили Клещеевку с трех сторон. Также бойцы продвинулись на 500 метров в районе дач на юго-западе Артемовска, сообщил военкор Дмитрий Кулько.