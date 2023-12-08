Российский БПЛА уничтожил войска ВСУ под Артемовском

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Иннопром 2023. Екатеринбург, бпла, беспилотник, бла, дрон
Российский беспилотник уничтожил украинские войска под Артемовском Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Беспилотник Воздушно-десантных войск РФ уничтожили украинских военных в укрытии под Артемовском. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«Подразделения ВДВ с воздуха обнаружили укрытия для личного состава ВСУ, а также военнослужащие в блиндаже в лесопосадке к северу от Артемовска. Беспилотник зафиксировал цель, выполнил пикирование и нанес удар по объекту, уничтожив его», — сообщили в пресс-службе ведомства. Информацию приводят РИА Новости.

ВС РФ совместно со спецназом «Ахмат» заняли позиции противника и окружили Клещеевку с трех сторон. Также бойцы продвинулись на 500 метров в районе дач на юго-западе Артемовска, сообщил военкор Дмитрий Кулько.

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Беспилотник Воздушно-десантных войск РФ уничтожили украинских военных в укрытии под Артемовском. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России. «Подразделения ВДВ с воздуха обнаружили укрытия для личного состава ВСУ, а также военнослужащие в блиндаже в лесопосадке к северу от Артемовска. Беспилотник зафиксировал цель, выполнил пикирование и нанес удар по объекту, уничтожив его», — сообщили в пресс-службе ведомства. Информацию приводят РИА Новости. ВС РФ совместно со спецназом «Ахмат» заняли позиции противника и окружили Клещеевку с трех сторон. Также бойцы продвинулись на 500 метров в районе дач на юго-западе Артемовска, сообщил военкор Дмитрий Кулько.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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