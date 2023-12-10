10 декабря 2023

Задержанного в Москве девелопера из Екатеринбурга лишают бизнеса

© Служба новостей «URA.RU»
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Оглашение приговора Виталию Гаврилову в Областном суде. Челябинск, уголовное дело, приговор, фемида, закон, наказание, преступление, правосудие, суд
Компания «Амос-Групп» фигурировала в скандале с незаконным получением земель под Екатеринбургом Фото:

Сотрудники налоговой службы подали иск о банкротстве компании «Амос — Групп» екатеринбургского девелопера Олега Молотилова, задержанного в Москве по обвинению в отмывании денег. Информация об этом появилась в картотеке дел Арбитражного суда Свердловской области.

Заявление о банкротстве компании подала Межрайонная инспекция ФНС №25 по Свердловской области. Сумма требований не указана. Сотрудники налоговой уже подавали аналогичное заявление о банкротстве «Амос — Групп» в октябре, но тогда отложение судебного разбирательства отложили.

Олег Молотилов вместе со своим бизнес-партнером Олегом Лукачом фигурировали в информационной повестке региона в контексте истории с незаконным получением участков под Екатеринбургом от бывшего главы регионального управления Росимущества Алексея Рогова. Нынешнее руководство через суд пытается признать сделки незаконными, сообщало ранее URA.RU. Молотилова и Лукача задержали в Москве 6 декабря.

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Сотрудники налоговой службы подали иск о банкротстве компании «Амос — Групп» екатеринбургского девелопера Олега Молотилова, задержанного в Москве по обвинению в отмывании денег. Информация об этом появилась в картотеке дел Арбитражного суда Свердловской области. Заявление о банкротстве компании подала Межрайонная инспекция ФНС №25 по Свердловской области. Сумма требований не указана. Сотрудники налоговой уже подавали аналогичное заявление о банкротстве «Амос — Групп» в октябре, но тогда отложение судебного разбирательства отложили. Олег Молотилов вместе со своим бизнес-партнером Олегом Лукачом фигурировали в информационной повестке региона в контексте истории с незаконным получением участков под Екатеринбургом от бывшего главы регионального управления Росимущества Алексея Рогова. Нынешнее руководство через суд пытается признать сделки незаконными, сообщало ранее URA.RU. Молотилова и Лукача задержали в Москве 6 декабря.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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