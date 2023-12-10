Задержанного в Москве девелопера из Екатеринбурга лишают бизнеса

Сотрудники налоговой службы подали иск о банкротстве компании «Амос — Групп» екатеринбургского девелопера Олега Молотилова, задержанного в Москве по обвинению в отмывании денег. Информация об этом появилась в картотеке дел Арбитражного суда Свердловской области.
Заявление о банкротстве компании подала Межрайонная инспекция ФНС №25 по Свердловской области. Сумма требований не указана. Сотрудники налоговой уже подавали аналогичное заявление о банкротстве «Амос — Групп» в октябре, но тогда отложение судебного разбирательства отложили.
Олег Молотилов вместе со своим бизнес-партнером Олегом Лукачом фигурировали в информационной повестке региона в контексте истории с незаконным получением участков под Екатеринбургом от бывшего главы регионального управления Росимущества Алексея Рогова. Нынешнее руководство через суд пытается признать сделки незаконными, сообщало ранее URA.RU. Молотилова и Лукача задержали в Москве 6 декабря.
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