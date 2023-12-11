Тревел-блогер рассказал, как выгодно слетать из Перми в Европу

Тревел-блогер Мансуров: из Перми в Европу выгоднее лететь через Грузию

11 декабря 2023 в 18:04 Размер текста - 17 +

Из Перми есть несколько вариантов, как добраться до Европы Фото: Владимир Андреев © URA.RU Проще всего из Перми в Европу попасть через Грузию. Можно долететь на прямом рейсе до Владикавказа, оттуда отправиться в Кутаиси по земле. А из Грузии на самолете бюджетной авиакомпании улететь в Афины, Будапешт, Вену или другой европейский город. Об этом в своей группе в соцсети «ВКонтакте» рассказал тревел-блогер из Перми Эльнар Мансуров. «Закрытие границ сказывается на маршрутах путешественников, давайте перечислю все возможные варианты, как попасть в Европу сейчас. Есть вариант через Грузию. Например, из Перми есть прямой рейс во Владикавказ за 3000 рублей. Далее можно улететь в Берлин из Кутаиси по цене от 49 евро. Минусы: долгая дорога. Плюсы: дорога будет красивой и вкусной», — написал Эльнар Мансуров. Также тревел-блогер предлагает отправиться в путешествие через Норвегию. Из Перми долететь до Мурманска, оттуда поехать в норвежский город Киркинесс по земле, а затем отправиться в Осло. Из столицы Норвегии можно улететь в любую европейскую столицу от 100 евро. Блогер отмечает, что этот путь достаточно долгий, зато путешественники побывают в Арктике. Еще один вариант — Турция. Из Стамбула авиабилет в любую точку Европы стоит от 30 евро. У этого маршрута есть один недостаток — рейсы в Стамбул из Перми не летают. Проще всего до Турции добираться через Сочи. По словам Мансурова, так будет дешевле и быстрее. Зато из Перми продолжают летать рейсы в Ереван. Из Армении можно без пересадок добраться до Вены, Рима и Венеции по цене от 40 евро. Ранее URA.RU рассказало, как сэкономить 30% при покупке путевки на море. Пермские турфирмы открыли продажи туров на Черноморское побережье и за границу по сниженным ценам. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Проще всего из Перми в Европу попасть через Грузию. Можно долететь на прямом рейсе до Владикавказа, оттуда отправиться в Кутаиси по земле. А из Грузии на самолете бюджетной авиакомпании улететь в Афины, Будапешт, Вену или другой европейский город. Об этом в своей группе в соцсети «ВКонтакте» рассказал тревел-блогер из Перми Эльнар Мансуров. «Закрытие границ сказывается на маршрутах путешественников, давайте перечислю все возможные варианты, как попасть в Европу сейчас. Есть вариант через Грузию. Например, из Перми есть прямой рейс во Владикавказ за 3000 рублей. Далее можно улететь в Берлин из Кутаиси по цене от 49 евро. Минусы: долгая дорога. Плюсы: дорога будет красивой и вкусной», — написал Эльнар Мансуров. Также тревел-блогер предлагает отправиться в путешествие через Норвегию. Из Перми долететь до Мурманска, оттуда поехать в норвежский город Киркинесс по земле, а затем отправиться в Осло. Из столицы Норвегии можно улететь в любую европейскую столицу от 100 евро. Блогер отмечает, что этот путь достаточно долгий, зато путешественники побывают в Арктике. Еще один вариант — Турция. Из Стамбула авиабилет в любую точку Европы стоит от 30 евро. У этого маршрута есть один недостаток — рейсы в Стамбул из Перми не летают. Проще всего до Турции добираться через Сочи. По словам Мансурова, так будет дешевле и быстрее. Зато из Перми продолжают летать рейсы в Ереван. Из Армении можно без пересадок добраться до Вены, Рима и Венеции по цене от 40 евро. Ранее URA.RU рассказало, как сэкономить 30% при покупке путевки на море. Пермские турфирмы открыли продажи туров на Черноморское побережье и за границу по сниженным ценам.