11 декабря 2023

Челябинская ФСБ ликвидировала группировку вымогателей

© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения Владимиру Белоносову, обвиняемому в коррупции. Челябинск, фсб, решетка, клетка, камуфляж
Сотрудники ФСБ задержали всех членов банды Фото:

В Челябинской области сотрудники регионального УФСБ ликвидировали организованную преступную группировку, специализировавшуюся на вымогательствах и разбоях. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, все члены банды были задержаны разом.

«Задержанию предшествовала большая работа. Устанавливались участники группировки, определялись места их жительства. Задержание проходило одновременно по всем выявленным адресам проживания», — рассказал источник.

По данным URA.RU, в группировке была четкая иерархия, каждый знал, что надо делать. Свою деятельность банда вела на территории Челябинской области. Известно, как минимум, об одном случае похищения человека. По данному факту в региональном управлении СКР возбуждено уголовное дело. Сейчас банду проверяют на другие похожие преступления.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию. В пресс-службе УФСБ от комментариев воздержались.

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В Челябинской области сотрудники регионального УФСБ ликвидировали организованную преступную группировку, специализировавшуюся на вымогательствах и разбоях. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, все члены банды были задержаны разом. «Задержанию предшествовала большая работа. Устанавливались участники группировки, определялись места их жительства. Задержание проходило одновременно по всем выявленным адресам проживания», — рассказал источник. По данным URA.RU, в группировке была четкая иерархия, каждый знал, что надо делать. Свою деятельность банда вела на территории Челябинской области. Известно, как минимум, об одном случае похищения человека. По данному факту в региональном управлении СКР возбуждено уголовное дело. Сейчас банду проверяют на другие похожие преступления. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию. В пресс-службе УФСБ от комментариев воздержались.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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