Челябинская ФСБ ликвидировала группировку вымогателей

12 декабря 2023 в 09:37 Размер текста - 17 +

Сотрудники ФСБ задержали всех членов банды Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области сотрудники регионального УФСБ ликвидировали организованную преступную группировку, специализировавшуюся на вымогательствах и разбоях. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, все члены банды были задержаны разом. «Задержанию предшествовала большая работа. Устанавливались участники группировки, определялись места их жительства. Задержание проходило одновременно по всем выявленным адресам проживания», — рассказал источник. По данным URA.RU, в группировке была четкая иерархия, каждый знал, что надо делать. Свою деятельность банда вела на территории Челябинской области. Известно, как минимум, об одном случае похищения человека. По данному факту в региональном управлении СКР возбуждено уголовное дело. Сейчас банду проверяют на другие похожие преступления. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию. В пресс-службе УФСБ от комментариев воздержались.

В Челябинской области сотрудники регионального УФСБ ликвидировали организованную преступную группировку, специализировавшуюся на вымогательствах и разбоях. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, все члены банды были задержаны разом. «Задержанию предшествовала большая работа. Устанавливались участники группировки, определялись места их жительства. Задержание проходило одновременно по всем выявленным адресам проживания», — рассказал источник. По данным URA.RU, в группировке была четкая иерархия, каждый знал, что надо делать. Свою деятельность банда вела на территории Челябинской области. Известно, как минимум, об одном случае похищения человека. По данному факту в региональном управлении СКР возбуждено уголовное дело. Сейчас банду проверяют на другие похожие преступления. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию. В пресс-службе УФСБ от комментариев воздержались.