11 декабря 2023

В Екатеринбурге зафиксировали самую низкую температуру за 10 лет

© Служба новостей «URA.RU»
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Мороз. Курган, мороз, холод
Столбик термометра показал -33,6 градуса Фото:

В Екатеринбурге утром 12 декабря синоптики зафиксировали самую низкую температуру за 10 лет — она составила -33,6 градуса. Об этом в своем telegram-канале написал синоптик Алексей Пулин.

«К 8:00 утра ночной минимум в Екатеринбурге составил -33.6 градуса. Это самая низкая температура на городской метеостанции с 29 января 2014», — отметил синоптик.

Потепление придет в Свердловскую область в 20-х числах декабря. Температурные показатели на Среднем Урале в эти дни могут достигать 0-5 градусов.

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В Екатеринбурге утром 12 декабря синоптики зафиксировали самую низкую температуру за 10 лет — она составила -33,6 градуса. Об этом в своем telegram-канале написал синоптик Алексей Пулин. «К 8:00 утра ночной минимум в Екатеринбурге составил -33.6 градуса. Это самая низкая температура на городской метеостанции с 29 января 2014», — отметил синоптик. Потепление придет в Свердловскую область в 20-х числах декабря. Температурные показатели на Среднем Урале в эти дни могут достигать 0-5 градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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