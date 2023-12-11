В Екатеринбурге зафиксировали самую низкую температуру за 10 лет

Столбик термометра показал -33,6 градуса
В Екатеринбурге утром 12 декабря синоптики зафиксировали самую низкую температуру за 10 лет — она составила -33,6 градуса. Об этом в своем telegram-канале написал синоптик Алексей Пулин.
«К 8:00 утра ночной минимум в Екатеринбурге составил -33.6 градуса. Это самая низкая температура на городской метеостанции с 29 января 2014», — отметил синоптик.
Потепление придет в Свердловскую область в 20-х числах декабря. Температурные показатели на Среднем Урале в эти дни могут достигать 0-5 градусов.
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