12 декабря 2023

Опрос выявил главную проблему россиян в 2024 году

Опрос: около половины россиян будут подрабатывать в 2024 году
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Порядка 45% желают оформить подработку официально Фото:

Почти 50% граждан России собираются подрабатывать в 2024 году. Об этом свидетельствует опрос, который проводили специалисты сервиса «Подработка» и Rambler&Cо. В прошлом году цифры были ниже. Аналитики связывают тенденцию со сложной экономической ситуацией, повышением цен и ослаблением нацвалюты.

«В РФ 47% населения намерены подрабатывать в следующем году. В 2023-м дополнительную занятость имели лишь 35% респондентов. В основном граждане хотят получать дополнительные деньги в сферах IT, строительства, транспорта или производства», — указано в исследовании, передают «Известия».

Порядка 24% порошенных хотят получать на подработке более 100 тысяч рублей в месяц, еще столько же — от 32 до 50 тысяч. Почти четверть планируют дополнительно зарабатывать от 11 до 30 тысяч рублей. Остальные согласны на более низкие зарплаты.

К началу декабря в России зафиксировали увеличение спроса на услуги внештатных SMM-специалистов, дизайнеров и маркетологов. По данным аналитиков, по стране в 2023 году интерес к фрилансерам со стороны работодателей вырос на 81%.

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Почти 50% граждан России собираются подрабатывать в 2024 году. Об этом свидетельствует опрос, который проводили специалисты сервиса «Подработка» и Rambler&Cо. В прошлом году цифры были ниже. Аналитики связывают тенденцию со сложной экономической ситуацией, повышением цен и ослаблением нацвалюты. «В РФ 47% населения намерены подрабатывать в следующем году. В 2023-м дополнительную занятость имели лишь 35% респондентов. В основном граждане хотят получать дополнительные деньги в сферах IT, строительства, транспорта или производства», — указано в исследовании, передают «Известия». Порядка 24% порошенных хотят получать на подработке более 100 тысяч рублей в месяц, еще столько же — от 32 до 50 тысяч. Почти четверть планируют дополнительно зарабатывать от 11 до 30 тысяч рублей. Остальные согласны на более низкие зарплаты. К началу декабря в России зафиксировали увеличение спроса на услуги внештатных SMM-специалистов, дизайнеров и маркетологов. По данным аналитиков, по стране в 2023 году интерес к фрилансерам со стороны работодателей вырос на 81%.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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