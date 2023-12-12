Опрос выявил главную проблему россиян в 2024 году

Опрос: около половины россиян будут подрабатывать в 2024 году

Порядка 45% желают оформить подработку официально Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Почти 50% граждан России собираются подрабатывать в 2024 году. Об этом свидетельствует опрос, который проводили специалисты сервиса «Подработка» и Rambler&Cо. В прошлом году цифры были ниже. Аналитики связывают тенденцию со сложной экономической ситуацией, повышением цен и ослаблением нацвалюты.

«В РФ 47% населения намерены подрабатывать в следующем году. В 2023-м дополнительную занятость имели лишь 35% респондентов. В основном граждане хотят получать дополнительные деньги в сферах IT, строительства, транспорта или производства», — указано в исследовании, передают «Известия».

Порядка 24% порошенных хотят получать на подработке более 100 тысяч рублей в месяц, еще столько же — от 32 до 50 тысяч. Почти четверть планируют дополнительно зарабатывать от 11 до 30 тысяч рублей. Остальные согласны на более низкие зарплаты.

К началу декабря в России зафиксировали увеличение спроса на услуги внештатных SMM-специалистов, дизайнеров и маркетологов. По данным аналитиков, по стране в 2023 году интерес к фрилансерам со стороны работодателей вырос на 81%.