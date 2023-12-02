Стали известны самые востребованные профессии на фрилансе

В РФ растет спрос на внештатных SMM-специалистов, дизайнеров и маркетологов

02 декабря 2023 в 21:31 Размер текста - 17 +

Все больше работодателей в РФ обращаются к услугам внештатных специалистов Фото: Анна Майорова © URA.RU В РФ фиксируют увеличение спроса на услуги внештатных SMM-специалистов, дизайнеров и маркетологов. В целом по стране в текущем году интерес к фрилансерам со стороны работодателей вырос на 81%, отмечают аналитики «Авито Услуги». «На рынке особенно востребованы услуги SMM-специалистов. Спрос на таких работников увеличился в пять раз (на 399%). Вдвое увеличилось и количество предложений. Вторая вакансия по популярности — маркетолог, занимающийся широким спектром задач: от продвижения продукта до подсчета бюджета. С мая по октябрь спрос на эти услуги подскочил в четыре раза (на 273%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Предложения выросли на 80%», — пояснили аналитики, передает «Ридус». В три раза чаще российские бизнесмены стали интересоваться услугами внештатных дизайнеров, спрос увеличился на 181%. Популярностью у работодателей также пользуется профессия удаленного копирайтера. Динамика составила 97% в строну увеличения. По мнению премьер-министра РФ Михаила Мишустина, инженеры — это самая востребованная профессия в стране. Он отмечал, что власти стремятся избавиться от технологической зависимости и построить в России «экономику нового типа». В сентябре в правительстве выразили обеспокоенность значительным сокращением работников в возрасте от 30 до 39 лет. По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, именно эта категория граждан является наиболее адаптивным и востребованным персоналом. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В РФ фиксируют увеличение спроса на услуги внештатных SMM-специалистов, дизайнеров и маркетологов. В целом по стране в текущем году интерес к фрилансерам со стороны работодателей вырос на 81%, отмечают аналитики «Авито Услуги». «На рынке особенно востребованы услуги SMM-специалистов. Спрос на таких работников увеличился в пять раз (на 399%). Вдвое увеличилось и количество предложений. Вторая вакансия по популярности — маркетолог, занимающийся широким спектром задач: от продвижения продукта до подсчета бюджета. С мая по октябрь спрос на эти услуги подскочил в четыре раза (на 273%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Предложения выросли на 80%», — пояснили аналитики, передает «Ридус». В три раза чаще российские бизнесмены стали интересоваться услугами внештатных дизайнеров, спрос увеличился на 181%. Популярностью у работодателей также пользуется профессия удаленного копирайтера. Динамика составила 97% в строну увеличения. По мнению премьер-министра РФ Михаила Мишустина, инженеры — это самая востребованная профессия в стране. Он отмечал, что власти стремятся избавиться от технологической зависимости и построить в России «экономику нового типа». В сентябре в правительстве выразили обеспокоенность значительным сокращением работников в возрасте от 30 до 39 лет. По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, именно эта категория граждан является наиболее адаптивным и востребованным персоналом.