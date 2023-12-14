Сотрудник «Курганмашзавода» спас двоих детей, тонувших в озере. Фото

15 декабря 2023 в 12:04 Размер текста - 17 +

Работник КМЗ спас двоих детей, который провалились под лед на озере Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Проблемы и достижения «Курганмашзавода» Сотрудник «Курганмашзавода» Игорь Симаков спас двоих детей, тонувших в озере в Кетовском округе. Об этом сообщается в telegram-канале оборонного предприятия. «В конце ноября подсобный рабочий прессово-сборочного завода Игорь Симаков спас двоих детей, тонувших в озере у села Колесниково Кетовского округа. Сотрудник, возвращаясь домой со смены, услышал крики и кинулся на помощь к мальчишкам, которые барахтались по грудь в воде», — сообщили в пресс-службе «Курганмашзавода». По словам Симакова, в тот момент он быстро сориентировался, нашел доску и подобрался на ней к полынье, где по очереди вытащил тонувших мальчиков. «Они были в таком шоке, зубами стучали от холода, только спасибо сказали и побежали. Ни имен спросить, ни где живут не успел. Погнался за ними, мокрые ведь, замерзнут, но не догнал», — рассказал заводчанин. На «Курганмашзаводе» отметили, что Симаков устроился на оборонное предприятие полгода назад, после того как пришел из армии. Сейчас он параллельно своей работе осваивает смежную специальность сверловщика. Сотрудник «Курганмашзавода» Игорь Симаков спас двоих тонущих мальчиков на озере в селе Колесниково Фото: telegram-канал «Курганмашзавод»

Сотрудник «Курганмашзавода» Игорь Симаков спас двоих детей, тонувших в озере в Кетовском округе. Об этом сообщается в telegram-канале оборонного предприятия. «В конце ноября подсобный рабочий прессово-сборочного завода Игорь Симаков спас двоих детей, тонувших в озере у села Колесниково Кетовского округа. Сотрудник, возвращаясь домой со смены, услышал крики и кинулся на помощь к мальчишкам, которые барахтались по грудь в воде», — сообщили в пресс-службе «Курганмашзавода». По словам Симакова, в тот момент он быстро сориентировался, нашел доску и подобрался на ней к полынье, где по очереди вытащил тонувших мальчиков. «Они были в таком шоке, зубами стучали от холода, только спасибо сказали и побежали. Ни имен спросить, ни где живут не успел. Погнался за ними, мокрые ведь, замерзнут, но не догнал», — рассказал заводчанин. На «Курганмашзаводе» отметили, что Симаков устроился на оборонное предприятие полгода назад, после того как пришел из армии. Сейчас он параллельно своей работе осваивает смежную специальность сверловщика.