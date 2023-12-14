14 декабря 2023

Мошенники сделали фейки в Telegram пермского актера Черепанова из «Слова пацана»

© Служба новостей «URA.RU»
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Фейковые страницы появляются в Telegram на фоне роста популярности пермского актера Фото:

В Telegram появились фэйки актера из Перми Льва Черепанова, который сыграл роль в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». Об этом пермяк рассказал на своем официальном аккаунте в мессенджере.

«Ребята, у меня один мой официальный telegram-канал. Характерная аватарка. Lev, далее следует нижнее подчеркивание и Сherep. Только вот этот telegram-канал мой, все остальные — фэйк», — заявил пермский актер.

Черепанов в сериале исполнил роль бандита Ромы по прозвищу Колик. Персонаж является обидчиком девушки одного из главных героев. Для актера это роль стала дебютом в киноиндустрии.

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В Telegram появились фэйки актера из Перми Льва Черепанова, который сыграл роль в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». Об этом пермяк рассказал на своем официальном аккаунте в мессенджере. «Ребята, у меня один мой официальный telegram-канал. Характерная аватарка. Lev, далее следует нижнее подчеркивание и Сherep. Только вот этот telegram-канал мой, все остальные — фэйк», — заявил пермский актер. Черепанов в сериале исполнил роль бандита Ромы по прозвищу Колик. Персонаж является обидчиком девушки одного из главных героев. Для актера это роль стала дебютом в киноиндустрии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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