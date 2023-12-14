Мошенники сделали фейки в Telegram пермского актера Черепанова из «Слова пацана»

15 декабря 2023 в 07:07 Размер текста - 17 +

Фейковые страницы появляются в Telegram на фоне роста популярности пермского актера Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Telegram появились фэйки актера из Перми Льва Черепанова, который сыграл роль в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». Об этом пермяк рассказал на своем официальном аккаунте в мессенджере. «Ребята, у меня один мой официальный telegram-канал. Характерная аватарка. Lev, далее следует нижнее подчеркивание и Сherep. Только вот этот telegram-канал мой, все остальные — фэйк», — заявил пермский актер. Черепанов в сериале исполнил роль бандита Ромы по прозвищу Колик. Персонаж является обидчиком девушки одного из главных героев. Для актера это роль стала дебютом в киноиндустрии.

В Telegram появились фэйки актера из Перми Льва Черепанова, который сыграл роль в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». Об этом пермяк рассказал на своем официальном аккаунте в мессенджере. «Ребята, у меня один мой официальный telegram-канал. Характерная аватарка. Lev, далее следует нижнее подчеркивание и Сherep. Только вот этот telegram-канал мой, все остальные — фэйк», — заявил пермский актер. Черепанов в сериале исполнил роль бандита Ромы по прозвищу Колик. Персонаж является обидчиком девушки одного из главных героев. Для актера это роль стала дебютом в киноиндустрии.