Мошенники сделали фейки в Telegram пермского актера Черепанова из «Слова пацана»

Фейковые страницы появляются в Telegram на фоне роста популярности пермского актера
В Telegram появились фэйки актера из Перми Льва Черепанова, который сыграл роль в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». Об этом пермяк рассказал на своем официальном аккаунте в мессенджере.
«Ребята, у меня один мой официальный telegram-канал. Характерная аватарка. Lev, далее следует нижнее подчеркивание и Сherep. Только вот этот telegram-канал мой, все остальные — фэйк», — заявил пермский актер.
Черепанов в сериале исполнил роль бандита Ромы по прозвищу Колик. Персонаж является обидчиком девушки одного из главных героев. Для актера это роль стала дебютом в киноиндустрии.
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