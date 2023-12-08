В сериале «Слово пацана» пермяк Лев Черепанов исполнил роль бандита. Фото

09 декабря 2023 в 12:01 Размер текста - 17 +

Сериал «Слово-пацана. Кровь на асфальте» транслируется на онлайн-платформах Фото: Илья Московец © URA.RU Пермский актер Лев Черепанов исполнил роль бандита в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». Лента доступна для просмотра на стриминговых сервисах Wink и START. «В скандальном сериале „Слово пацана“ снялся парень из Пермского края. Актер Лев Черепанов перевоплотился в бандита по прозвищу Рома Колик. Персонаж является обидчиком девушки одного из главных героев», — передает 59.RU. Черепанов родился в прикамской столице в июле 2001 года, сейчас учится в Пермском медуниверситете. Для актера эта роль стала дебютом в киноиндустрии. Кадрами со съемочной площадки он активно делится в своем telegram-канале. На момент публикации на канал были подписаны почти 12 тысяч человек. Ранее URA.RU писало о 16-летнем актере Ярославе Могильникове из Пермского края, который стал героем сериала. В «Слове пацана» ему досталась роль мальчишки по прозвищу Ералаш, которого забили насмерть. После выхода первых серий Могильников призвал зрителей не подражать героям. В «Слове пацана» Лев Черепанов появляется в пятой серии Фото: telegram-канал Льва Черепанова, https://t.me/Lev_Cherep

Пермский актер Лев Черепанов исполнил роль бандита в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». Лента доступна для просмотра на стриминговых сервисах Wink и START. «В скандальном сериале „Слово пацана“ снялся парень из Пермского края. Актер Лев Черепанов перевоплотился в бандита по прозвищу Рома Колик. Персонаж является обидчиком девушки одного из главных героев», — передает 59.RU. Черепанов родился в прикамской столице в июле 2001 года, сейчас учится в Пермском медуниверситете. Для актера эта роль стала дебютом в киноиндустрии. Кадрами со съемочной площадки он активно делится в своем telegram-канале. На момент публикации на канал были подписаны почти 12 тысяч человек. Ранее URA.RU писало о 16-летнем актере Ярославе Могильникове из Пермского края, который стал героем сериала. В «Слове пацана» ему досталась роль мальчишки по прозвищу Ералаш, которого забили насмерть. После выхода первых серий Могильников призвал зрителей не подражать героям.