08 декабря 2023

В сериале «Слово пацана» пермяк Лев Черепанов исполнил роль бандита. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Съемки фильма "Вечная зима" с Александром Робаком. Магнитогорск, кинокамера
Сериал «Слово-пацана. Кровь на асфальте» транслируется на онлайн-платформах Фото:

Пермский актер Лев Черепанов исполнил роль бандита в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». Лента доступна для просмотра на стриминговых сервисах Wink и START.

«В скандальном сериале „Слово пацана“ снялся парень из Пермского края. Актер Лев Черепанов перевоплотился в бандита по прозвищу Рома Колик. Персонаж является обидчиком девушки одного из главных героев», — передает 59.RU.

Черепанов родился в прикамской столице в июле 2001 года, сейчас учится в Пермском медуниверситете. Для актера эта роль стала дебютом в киноиндустрии. Кадрами со съемочной площадки он активно делится в своем telegram-канале. На момент публикации на канал были подписаны почти 12 тысяч человек.

Ранее URA.RU писало о 16-летнем актере Ярославе Могильникове из Пермского края, который стал героем сериала. В «Слове пацана» ему досталась роль мальчишки по прозвищу Ералаш, которого забили насмерть. После выхода первых серий Могильников призвал зрителей не подражать героям.

В «Слове пацана» Лев Черепанов появляется в пятой серии
В «Слове пацана» Лев Черепанов появляется в пятой серии
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Пермский актер Лев Черепанов исполнил роль бандита в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». Лента доступна для просмотра на стриминговых сервисах Wink и START. «В скандальном сериале „Слово пацана“ снялся парень из Пермского края. Актер Лев Черепанов перевоплотился в бандита по прозвищу Рома Колик. Персонаж является обидчиком девушки одного из главных героев», — передает 59.RU. Черепанов родился в прикамской столице в июле 2001 года, сейчас учится в Пермском медуниверситете. Для актера эта роль стала дебютом в киноиндустрии. Кадрами со съемочной площадки он активно делится в своем telegram-канале. На момент публикации на канал были подписаны почти 12 тысяч человек. Ранее URA.RU писало о 16-летнем актере Ярославе Могильникове из Пермского края, который стал героем сериала. В «Слове пацана» ему досталась роль мальчишки по прозвищу Ералаш, которого забили насмерть. После выхода первых серий Могильников призвал зрителей не подражать героям.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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