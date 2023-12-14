В Миассе при пожаре нашли труп мужчины

В Миассе Челябинской области при пожаре обнаружен труп мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
«Пожар произошел в жилом кирпичном доме по улице Осипенко в поселке Мелентьевка вечером 14 декабря, горели вещи и мебель. Во время тушения обнаружено тело мужчины 1959 года рождения (отравление продуктами горения). Предварительная причина возгорания — неосторожность при курении», — уточнили в пресс-службе ведомства.
В ведомстве добавили, что при тушении пожара работали пять единиц техники и 18 человек личного состава. Ранее спасатели предупредили об увеличении числа пожаров из-за аномальных холодов в Челябинской области. Причиной трагедии может стать использование аварийных электроприборов или перекаливание печи.
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