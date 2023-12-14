14 декабря 2023

В Миассе при пожаре нашли труп мужчины

© Служба новостей «URA.RU»
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По предварительным даным, пожар начался из-за непотушенной сигареты Фото:

В Миассе Челябинской области при пожаре обнаружен труп мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

«Пожар произошел в жилом кирпичном доме по улице Осипенко в поселке Мелентьевка вечером 14 декабря, горели вещи и мебель. Во время тушения обнаружено тело мужчины 1959 года рождения (отравление продуктами горения). Предварительная причина возгорания — неосторожность при курении», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В ведомстве добавили, что при тушении пожара работали пять единиц техники и 18 человек личного состава. Ранее спасатели предупредили об увеличении числа пожаров из-за аномальных холодов в Челябинской области. Причиной трагедии может стать использование аварийных электроприборов или перекаливание печи.

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В Миассе Челябинской области при пожаре обнаружен труп мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС. «Пожар произошел в жилом кирпичном доме по улице Осипенко в поселке Мелентьевка вечером 14 декабря, горели вещи и мебель. Во время тушения обнаружено тело мужчины 1959 года рождения (отравление продуктами горения). Предварительная причина возгорания — неосторожность при курении», — уточнили в пресс-службе ведомства. В ведомстве добавили, что при тушении пожара работали пять единиц техники и 18 человек личного состава. Ранее спасатели предупредили об увеличении числа пожаров из-за аномальных холодов в Челябинской области. Причиной трагедии может стать использование аварийных электроприборов или перекаливание печи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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