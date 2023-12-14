В Миассе при пожаре нашли труп мужчины

15 декабря 2023 в 09:51 Размер текста - 17 +

По предварительным даным, пожар начался из-за непотушенной сигареты Фото: Таисия Воронцова © URA.RU В Миассе Челябинской области при пожаре обнаружен труп мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС. «Пожар произошел в жилом кирпичном доме по улице Осипенко в поселке Мелентьевка вечером 14 декабря, горели вещи и мебель. Во время тушения обнаружено тело мужчины 1959 года рождения (отравление продуктами горения). Предварительная причина возгорания — неосторожность при курении», — уточнили в пресс-службе ведомства. В ведомстве добавили, что при тушении пожара работали пять единиц техники и 18 человек личного состава. Ранее спасатели предупредили об увеличении числа пожаров из-за аномальных холодов в Челябинской области. Причиной трагедии может стать использование аварийных электроприборов или перекаливание печи.

В Миассе Челябинской области при пожаре обнаружен труп мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС. «Пожар произошел в жилом кирпичном доме по улице Осипенко в поселке Мелентьевка вечером 14 декабря, горели вещи и мебель. Во время тушения обнаружено тело мужчины 1959 года рождения (отравление продуктами горения). Предварительная причина возгорания — неосторожность при курении», — уточнили в пресс-службе ведомства. В ведомстве добавили, что при тушении пожара работали пять единиц техники и 18 человек личного состава. Ранее спасатели предупредили об увеличении числа пожаров из-за аномальных холодов в Челябинской области. Причиной трагедии может стать использование аварийных электроприборов или перекаливание печи.