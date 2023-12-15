В Кремле прокомментировали решение ЕС о планах начать переговоры с Украиной

Песков: Киев не соответствует критериям Евросоюза
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной старту конкурса медиа-грантов РГО. Москва, песков дмитрий
Переговоры о вступлении Киева в ЕС могут длиться годами, считает Песков Фото:

Переговоры Евросоюза и Киева о вступлении Украины в сообщество могут длиться годами. Но Украина не соответствует критериям, выдвинутым ЕС. Точно так же им не соответствует и Молдова. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.

«Переговоры о вступлении в ЕС могут длиться годами и десятилетиями. У ЕС были жесткие критерии для вступления. Очевидно, что Украина и Молдова не соответствует критериям», — заявил Песков во время конференц-колла. Он добавил, что решение Евросоюза пригласить эти страны в сообщество является политизированным. По словам представителя Кремля, Россия внимательно наблюдает за этой ситуацией.

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Переговоры Евросоюза и Киева о вступлении Украины в сообщество могут длиться годами. Но Украина не соответствует критериям, выдвинутым ЕС. Точно так же им не соответствует и Молдова. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Переговоры о вступлении в ЕС могут длиться годами и десятилетиями. У ЕС были жесткие критерии для вступления. Очевидно, что Украина и Молдова не соответствует критериям», — заявил Песков во время конференц-колла. Он добавил, что решение Евросоюза пригласить эти страны в сообщество является политизированным. По словам представителя Кремля, Россия внимательно наблюдает за этой ситуацией.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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