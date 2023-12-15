В Кремле прокомментировали решение ЕС о планах начать переговоры с Украиной

Песков: Киев не соответствует критериям Евросоюза

15 декабря 2023 в 15:05 Размер текста - 17 +

Переговоры о вступлении Киева в ЕС могут длиться годами, считает Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Переговоры Евросоюза и Киева о вступлении Украины в сообщество могут длиться годами. Но Украина не соответствует критериям, выдвинутым ЕС. Точно так же им не соответствует и Молдова. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Переговоры о вступлении в ЕС могут длиться годами и десятилетиями. У ЕС были жесткие критерии для вступления. Очевидно, что Украина и Молдова не соответствует критериям», — заявил Песков во время конференц-колла. Он добавил, что решение Евросоюза пригласить эти страны в сообщество является политизированным. По словам представителя Кремля, Россия внимательно наблюдает за этой ситуацией.

Переговоры Евросоюза и Киева о вступлении Украины в сообщество могут длиться годами. Но Украина не соответствует критериям, выдвинутым ЕС. Точно так же им не соответствует и Молдова. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Переговоры о вступлении в ЕС могут длиться годами и десятилетиями. У ЕС были жесткие критерии для вступления. Очевидно, что Украина и Молдова не соответствует критериям», — заявил Песков во время конференц-колла. Он добавил, что решение Евросоюза пригласить эти страны в сообщество является политизированным. По словам представителя Кремля, Россия внимательно наблюдает за этой ситуацией.