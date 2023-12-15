Макрон заявил, что готов поговорить с Путиным

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Европейские политики. stock, stock, Эмманюэль Макрон
Эмманюэль Макрон отметил, что Франция готова участвовать в мирном урегулировании конфликта на Украине Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент Франции Эмманюэль Макрон сказал, что готов возобновить диалог с президентом России Владимиром Путиным, чтобы решить конфликт на Украине. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам саммита ЕС.

«Если у Путина есть серьезные предложения и он готов возобновить диалог, который позволит добиться мирного урегулирования при соблюдении норм международного права», — назвал условие встречи Макрон. Трансляция итогов саммита ЕС велась в официальном аккаунте Елисейского дворца в соцсети X. Глава Франции отметил, что его страна не пожалеет усилий для достижения мира.

До этого Владимир Путин заявлял, что также готов возобновить диалог с Францией. Путин отмечал, что раньше между государствами были хорошие отношения.

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Президент Франции Эмманюэль Макрон сказал, что готов возобновить диалог с президентом России Владимиром Путиным, чтобы решить конфликт на Украине. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам саммита ЕС. «Если у Путина есть серьезные предложения и он готов возобновить диалог, который позволит добиться мирного урегулирования при соблюдении норм международного права», — назвал условие встречи Макрон. Трансляция итогов саммита ЕС велась в официальном аккаунте Елисейского дворца в соцсети X. Глава Франции отметил, что его страна не пожалеет усилий для достижения мира. До этого Владимир Путин заявлял, что также готов возобновить диалог с Францией. Путин отмечал, что раньше между государствами были хорошие отношения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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