Макрон заявил, что готов поговорить с Путиным

15 декабря 2023 в 20:02 Размер текста - 17 +

Эмманюэль Макрон отметил, что Франция готова участвовать в мирном урегулировании конфликта на Украине Фото: Официальный сайт Европарламента новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Франции Эмманюэль Макрон сказал, что готов возобновить диалог с президентом России Владимиром Путиным, чтобы решить конфликт на Украине. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам саммита ЕС. «Если у Путина есть серьезные предложения и он готов возобновить диалог, который позволит добиться мирного урегулирования при соблюдении норм международного права», — назвал условие встречи Макрон. Трансляция итогов саммита ЕС велась в официальном аккаунте Елисейского дворца в соцсети X. Глава Франции отметил, что его страна не пожалеет усилий для достижения мира. До этого Владимир Путин заявлял, что также готов возобновить диалог с Францией. Путин отмечал, что раньше между государствами были хорошие отношения.

Президент Франции Эмманюэль Макрон сказал, что готов возобновить диалог с президентом России Владимиром Путиным, чтобы решить конфликт на Украине. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам саммита ЕС. «Если у Путина есть серьезные предложения и он готов возобновить диалог, который позволит добиться мирного урегулирования при соблюдении норм международного права», — назвал условие встречи Макрон. Трансляция итогов саммита ЕС велась в официальном аккаунте Елисейского дворца в соцсети X. Глава Франции отметил, что его страна не пожалеет усилий для достижения мира. До этого Владимир Путин заявлял, что также готов возобновить диалог с Францией. Путин отмечал, что раньше между государствами были хорошие отношения.