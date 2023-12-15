Макрон заявил, что готов поговорить с Путиным

Президент Франции Эмманюэль Макрон сказал, что готов возобновить диалог с президентом России Владимиром Путиным, чтобы решить конфликт на Украине. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам саммита ЕС.
«Если у Путина есть серьезные предложения и он готов возобновить диалог, который позволит добиться мирного урегулирования при соблюдении норм международного права», — назвал условие встречи Макрон. Трансляция итогов саммита ЕС велась в официальном аккаунте Елисейского дворца в соцсети X. Глава Франции отметил, что его страна не пожалеет усилий для достижения мира.
До этого Владимир Путин заявлял, что также готов возобновить диалог с Францией. Путин отмечал, что раньше между государствами были хорошие отношения.
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