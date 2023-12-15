Орбан пригрозил остановить прием Украины в ЕС после выходки Шольца

Орбан: Венгрия сможет остановить прием Украины в ЕС еще 75 раз

15 декабря 2023 в 12:34 Размер текста - 17 +

У Венгрии возможность остановить процесс принятия Украины в ЕС, заявил Виктор Орбан Фото: Пресс-Служба Премьер-Министра Венгрии/Золтан Фишер У Венгрии есть возможность остановить процесс принятия Украины в Евросоюз еще 75 раз, поскольку окончательное решение будут принимать парламенты 27 стран. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. Ранее, во время обсуждения возможного вступления страны в ЕС, канцлер Германии Олаф Шольц предложил Орбану выйти из комнаты и допить там свой кофе. «Венгрия при этом ничего не теряет с учетом того, что окончательное слово о членстве Украины должны сказать 27 парламентов. Будет примерно 75 случаев, когда венгерское правительство сможет остановить этот процесс», — сказал Орбан в эфире радио Kossuth. Он добавил, что если Венгрия не хочет членства страны в ЕС, венгерский парламент проголосует против. При этом пока до этого дойдет, это займет много времени, заключил он. Страны Евросоюза начали переговоры с Украиной и Молдавией о возможном вступлении этих стран в ЕС. Примерно через три часа после зашедших в тупик дискуссий о вступлении Украины в блок Шольц предложил Орбану: «возможно, вы возьмете кофе и выпьете его за пределами комнаты». В газете Politico отметили, что таким образом канцлер хотел преодолеть разногласия,, а также дать возможность лидерам остальных государств принять решение о начале переговоров с Украиной в отсутствии Орбана, который выступает против присоединения Киева к ЕС и предоставления ему военной помощи. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

У Венгрии есть возможность остановить процесс принятия Украины в Евросоюз еще 75 раз, поскольку окончательное решение будут принимать парламенты 27 стран. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. Ранее, во время обсуждения возможного вступления страны в ЕС, канцлер Германии Олаф Шольц предложил Орбану выйти из комнаты и допить там свой кофе. «Венгрия при этом ничего не теряет с учетом того, что окончательное слово о членстве Украины должны сказать 27 парламентов. Будет примерно 75 случаев, когда венгерское правительство сможет остановить этот процесс», — сказал Орбан в эфире радио Kossuth. Он добавил, что если Венгрия не хочет членства страны в ЕС, венгерский парламент проголосует против. При этом пока до этого дойдет, это займет много времени, заключил он. Страны Евросоюза начали переговоры с Украиной и Молдавией о возможном вступлении этих стран в ЕС. Примерно через три часа после зашедших в тупик дискуссий о вступлении Украины в блок Шольц предложил Орбану: «возможно, вы возьмете кофе и выпьете его за пределами комнаты». В газете Politico отметили, что таким образом канцлер хотел преодолеть разногласия,, а также дать возможность лидерам остальных государств принять решение о начале переговоров с Украиной в отсутствии Орбана, который выступает против присоединения Киева к ЕС и предоставления ему военной помощи.