15 декабря 2023

Мэр из ХМАО успокоил жителей по поводу сроков открытия ледового городка

В Нягани ледовые городки откроются в конце декабря из-за морозов
© Служба новостей «URA.RU»
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Строительство ледового городка на Площади 1905 года. Екатеринбург, рабочие, строительство ледового городка
Из-за морозов изготовление фигур проходит на территории подрядчика Фото:

Глава Нягани (ХМАО) Иван Ямашев сообщил, что новогодний ледовый городок будет открыт в конце декабря. Из-за морозов изготовление скульптур и горок проходит на территории подрядчика, но все сроки будут соблюдены.

«Спешу всех успокоить, скульптурные ледовые композиции и горки находятся на изготовлении. Учитывая пришедшие в Нягань морозы, принято техническое решение о создании всех ледовых форм городка на территории деятельности подрядной организации. Открытие ледового городка запланировали на конец декабря», — сообщил Ямашев в своем telegram-канале.

Все ледовые скульптуры и горки в ближайшие дни будут доставлены в Нягань двумя рейсами. Изготовление композиций идет в соответствии с графиком и находится на контроле городских властей. Тематика ледового городка связана с советскими мультфильмами.

В Нижневартовском районе ХМАО все работы по строительству ледовых городков завершатся до 29 декабря. В самом Нижневартовске открытие праздничных локаций запланировано на 23 декабря.

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Глава Нягани (ХМАО) Иван Ямашев сообщил, что новогодний ледовый городок будет открыт в конце декабря. Из-за морозов изготовление скульптур и горок проходит на территории подрядчика, но все сроки будут соблюдены. «Спешу всех успокоить, скульптурные ледовые композиции и горки находятся на изготовлении. Учитывая пришедшие в Нягань морозы, принято техническое решение о создании всех ледовых форм городка на территории деятельности подрядной организации. Открытие ледового городка запланировали на конец декабря», — сообщил Ямашев в своем telegram-канале. Все ледовые скульптуры и горки в ближайшие дни будут доставлены в Нягань двумя рейсами. Изготовление композиций идет в соответствии с графиком и находится на контроле городских властей. Тематика ледового городка связана с советскими мультфильмами. В Нижневартовском районе ХМАО все работы по строительству ледовых городков завершатся до 29 декабря. В самом Нижневартовске открытие праздничных локаций запланировано на 23 декабря.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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