Мэр из ХМАО успокоил жителей по поводу сроков открытия ледового городка

В Нягани ледовые городки откроются в конце декабря из-за морозов

16 декабря 2023 в 20:55 Размер текста - 17 +

Из-за морозов изготовление фигур проходит на территории подрядчика Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Глава Нягани (ХМАО) Иван Ямашев сообщил, что новогодний ледовый городок будет открыт в конце декабря. Из-за морозов изготовление скульптур и горок проходит на территории подрядчика, но все сроки будут соблюдены. «Спешу всех успокоить, скульптурные ледовые композиции и горки находятся на изготовлении. Учитывая пришедшие в Нягань морозы, принято техническое решение о создании всех ледовых форм городка на территории деятельности подрядной организации. Открытие ледового городка запланировали на конец декабря», — сообщил Ямашев в своем telegram-канале. Все ледовые скульптуры и горки в ближайшие дни будут доставлены в Нягань двумя рейсами. Изготовление композиций идет в соответствии с графиком и находится на контроле городских властей. Тематика ледового городка связана с советскими мультфильмами. В Нижневартовском районе ХМАО все работы по строительству ледовых городков завершатся до 29 декабря. В самом Нижневартовске открытие праздничных локаций запланировано на 23 декабря.

Глава Нягани (ХМАО) Иван Ямашев сообщил, что новогодний ледовый городок будет открыт в конце декабря. Из-за морозов изготовление скульптур и горок проходит на территории подрядчика, но все сроки будут соблюдены. «Спешу всех успокоить, скульптурные ледовые композиции и горки находятся на изготовлении. Учитывая пришедшие в Нягань морозы, принято техническое решение о создании всех ледовых форм городка на территории деятельности подрядной организации. Открытие ледового городка запланировали на конец декабря», — сообщил Ямашев в своем telegram-канале. Все ледовые скульптуры и горки в ближайшие дни будут доставлены в Нягань двумя рейсами. Изготовление композиций идет в соответствии с графиком и находится на контроле городских властей. Тематика ледового городка связана с советскими мультфильмами. В Нижневартовском районе ХМАО все работы по строительству ледовых городков завершатся до 29 декабря. В самом Нижневартовске открытие праздничных локаций запланировано на 23 декабря.