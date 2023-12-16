Коммунальщики в Челябинске устраняют последствия потопа на улице Воровского. Видео

17 декабря 2023 в 22:25 Размер текста - 17 +

Ливневки на улице Воровского прочищены ото льда Фото: Илья Московец © URA.RU В Челябинске коммунальные службы устраняют последствия аварии на магистральном водоводе на улице Воровского, которая произошла вечером 17 декабря. В настоящее время задвижки перекрыты, вода на поверхность не поступает, сообщает пресс-служба городской администрации. «В настоящий момент задвижки перекрыты, вода на поверхность прекращает поступать. Дорожная техника в ближайшие 30 минут приступит к расчистке и обработке проезжей части», — сообщает пресс-служба администрации Челябинска в своем telegram-канале. Ливневки на улице Воровского прочищены ото льда и приняли основной поток воды. Крупная авария на магистральном водоводе в Челябинске на улице Воровского произошла 17 декабря вечером. Вода затопила несколько улиц в районе Южно-Уральского государственного медицинского университета. Ликвидацией ЧП занимается заместитель главы города Александр Астахов. 9 декабря в Челябинске также произошла серьезная авария на водоводе в северо-западной части города. Вода затопила улицы 40 лет Победы, Братьев Кашириных, Университетскую набережную. Во дворах подтопило парковки, проезжую часть и тротуары. В течение дня дорожники убирали образовавшийся на дорогах лед, в это время ГИБДД закрывала движение транспорта. В шести жилых домах полностью отсутствовало водоснабжение. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Челябинске коммунальные службы устраняют последствия аварии на магистральном водоводе на улице Воровского, которая произошла вечером 17 декабря. В настоящее время задвижки перекрыты, вода на поверхность не поступает, сообщает пресс-служба городской администрации. «В настоящий момент задвижки перекрыты, вода на поверхность прекращает поступать. Дорожная техника в ближайшие 30 минут приступит к расчистке и обработке проезжей части», — сообщает пресс-служба администрации Челябинска в своем telegram-канале. Ливневки на улице Воровского прочищены ото льда и приняли основной поток воды. Крупная авария на магистральном водоводе в Челябинске на улице Воровского произошла 17 декабря вечером. Вода затопила несколько улиц в районе Южно-Уральского государственного медицинского университета. Ликвидацией ЧП занимается заместитель главы города Александр Астахов. 9 декабря в Челябинске также произошла серьезная авария на водоводе в северо-западной части города. Вода затопила улицы 40 лет Победы, Братьев Кашириных, Университетскую набережную. Во дворах подтопило парковки, проезжую часть и тротуары. В течение дня дорожники убирали образовавшийся на дорогах лед, в это время ГИБДД закрывала движение транспорта. В шести жилых домах полностью отсутствовало водоснабжение.