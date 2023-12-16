16 декабря 2023
15 декабря 2023

Коммунальщики в Челябинске устраняют последствия потопа на улице Воровского. Видео

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Последствия потопа на улице Татищева, 179. Екатеринбург, водоканал, трактор, лента ограждения, устранение последствий, аварийная бригада
Ливневки на улице Воровского прочищены ото льда Фото:

В Челябинске коммунальные службы устраняют последствия аварии на магистральном водоводе на улице Воровского, которая произошла вечером 17 декабря. В настоящее время задвижки перекрыты, вода на поверхность не поступает, сообщает пресс-служба городской администрации.

«В настоящий момент задвижки перекрыты, вода на поверхность прекращает поступать. Дорожная техника в ближайшие 30 минут приступит к расчистке и обработке проезжей части», — сообщает пресс-служба администрации Челябинска в своем telegram-канале. Ливневки на улице Воровского прочищены ото льда и приняли основной поток воды.

Крупная авария на магистральном водоводе в Челябинске на улице Воровского произошла 17 декабря вечером. Вода затопила несколько улиц в районе Южно-Уральского государственного медицинского университета. Ликвидацией ЧП занимается заместитель главы города Александр Астахов.

9 декабря в Челябинске также произошла серьезная авария на водоводе в северо-западной части города. Вода затопила улицы 40 лет Победы, Братьев Кашириных, Университетскую набережную. Во дворах подтопило парковки, проезжую часть и тротуары. В течение дня дорожники убирали образовавшийся на дорогах лед, в это время ГИБДД закрывала движение транспорта. В шести жилых домах полностью отсутствовало водоснабжение.

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В Челябинске коммунальные службы устраняют последствия аварии на магистральном водоводе на улице Воровского, которая произошла вечером 17 декабря. В настоящее время задвижки перекрыты, вода на поверхность не поступает, сообщает пресс-служба городской администрации. «В настоящий момент задвижки перекрыты, вода на поверхность прекращает поступать. Дорожная техника в ближайшие 30 минут приступит к расчистке и обработке проезжей части», — сообщает пресс-служба администрации Челябинска в своем telegram-канале. Ливневки на улице Воровского прочищены ото льда и приняли основной поток воды. Крупная авария на магистральном водоводе в Челябинске на улице Воровского произошла 17 декабря вечером. Вода затопила несколько улиц в районе Южно-Уральского государственного медицинского университета. Ликвидацией ЧП занимается заместитель главы города Александр Астахов. 9 декабря в Челябинске также произошла серьезная авария на водоводе в северо-западной части города. Вода затопила улицы 40 лет Победы, Братьев Кашириных, Университетскую набережную. Во дворах подтопило парковки, проезжую часть и тротуары. В течение дня дорожники убирали образовавшийся на дорогах лед, в это время ГИБДД закрывала движение транспорта. В шести жилых домах полностью отсутствовало водоснабжение.
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Ссылки по теме
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