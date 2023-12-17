Экс-прокурор Миасса получил высокий пост в Ярославской области

Бывший прокурор Миасса Алексей Путилов стал зампрокурора Ярославской области

Алексей Путилов приступил в исполнению обязанностей в Ярославской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах

Бывший прокурор Миасса (Челябинская область) Алексей Путилов пошел на повышение. Его назначили на пост заместителя прокурора Ярославской области. Как рассказал URA.RU источник в Миассе, Путилов уже приступил к исполнению своих обязанностей на новом месте.

«Путилова проводили на новое место. 18 декабря у него начался первый рабочий день на новом месте», — рассказал URA.RU источник.

URA.RU пыталось связаться с прокуратурой Ярославской области. Там на звонок не ответили.

Слухи о повышении Путилова ходили в течение последнего месяца. Бумаги по нему лежали в Москве у генпрокурора РФ Игоря Краснова. После согласования его кандидатуры Путилов уехал из Челябинской области. Его место в Миассе временно занял Алексей Демчук.

Путилов возглавил прокуратуру Миасса в середине июня 2020 года. На тот момент он уже 14 лет отработал в органах прокуратуры. За свою карьеру успел поработать в нескольких муниципалитетах. Занимал различные посты в Пласте, Усть-Катаве, Златоусте. До назначения прокурором Миасса работал старшим прокурором управления по надзору за процессуальной деятельностью органов следствия и дознания прокуратуры области.