17 декабря 2023
16 декабря 2023

Экс-прокурор Миасса получил высокий пост в Ярославской области

Бывший прокурор Миасса Алексей Путилов стал зампрокурора Ярославской области
© Служба новостей «URA.RU»
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Коллегия прокуратуры Челябинской области. Челябинск, прокурор, прокуратура, полковник, погон
Алексей Путилов приступил в исполнению обязанностей в Ярославской области Фото:
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Бывший прокурор Миасса (Челябинская область) Алексей Путилов пошел на повышение. Его назначили на пост заместителя прокурора Ярославской области. Как рассказал URA.RU источник в Миассе, Путилов уже приступил к исполнению своих обязанностей на новом месте.

«Путилова проводили на новое место. 18 декабря у него начался первый рабочий день на новом месте», — рассказал URA.RU источник.

URA.RU пыталось связаться с прокуратурой Ярославской области. Там на звонок не ответили.

Слухи о повышении Путилова ходили в течение последнего месяца. Бумаги по нему лежали в Москве у генпрокурора РФ Игоря Краснова. После согласования его кандидатуры Путилов уехал из Челябинской области. Его место в Миассе временно занял Алексей Демчук.

Путилов возглавил прокуратуру Миасса в середине июня 2020 года. На тот момент он уже 14 лет отработал в органах прокуратуры. За свою карьеру успел поработать в нескольких муниципалитетах. Занимал различные посты в Пласте, Усть-Катаве, Златоусте. До назначения прокурором Миасса работал старшим прокурором управления по надзору за процессуальной деятельностью органов следствия и дознания прокуратуры области.

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Бывший прокурор Миасса (Челябинская область) Алексей Путилов пошел на повышение. Его назначили на пост заместителя прокурора Ярославской области. Как рассказал URA.RU источник в Миассе, Путилов уже приступил к исполнению своих обязанностей на новом месте. «Путилова проводили на новое место. 18 декабря у него начался первый рабочий день на новом месте», — рассказал URA.RU источник. URA.RU пыталось связаться с прокуратурой Ярославской области. Там на звонок не ответили. Слухи о повышении Путилова ходили в течение последнего месяца. Бумаги по нему лежали в Москве у генпрокурора РФ Игоря Краснова. После согласования его кандидатуры Путилов уехал из Челябинской области. Его место в Миассе временно занял Алексей Демчук. Путилов возглавил прокуратуру Миасса в середине июня 2020 года. На тот момент он уже 14 лет отработал в органах прокуратуры. За свою карьеру успел поработать в нескольких муниципалитетах. Занимал различные посты в Пласте, Усть-Катаве, Златоусте. До назначения прокурором Миасса работал старшим прокурором управления по надзору за процессуальной деятельностью органов следствия и дознания прокуратуры области.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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