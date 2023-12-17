17 декабря 2023

Пермяк-наркоман напал с ножом на сотрудницу аптеки

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, убийство, нападение, жертва, угроза, преступление, нож
За совершение разбойного нападения пермяка отправили в колонию Фото:

В Кунгуре (Пермский край) наркозависимый мужчина напал с ножом на сотрудницу аптеки. Он забрал выручку из кассы и сбежал с места преступления. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по пермскому краю.

«Вечером в январе сотрудница аптеки закрывала дверь. В этот момент на нее напал житель Кунгура, который был в состоянии наркотического опьянения. Он приставил к животу пермячки нож и потребовал выручку из кассы. Похитив чуть более двух тысяч рублей, мужчина скрылся с места преступления», — рассказали в полиции.

Сотрудники уголовного розыска установили личность нападавшего и нашли его в квартире у приятеля. Известно, что похищенные деньги 37-летний пермяк потратил на покупку наркотиков. Суд признал его виновным в совершении разбоя и отправил в колонию строгого режима на четыре года.

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В Кунгуре (Пермский край) наркозависимый мужчина напал с ножом на сотрудницу аптеки. Он забрал выручку из кассы и сбежал с места преступления. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по пермскому краю. «Вечером в январе сотрудница аптеки закрывала дверь. В этот момент на нее напал житель Кунгура, который был в состоянии наркотического опьянения. Он приставил к животу пермячки нож и потребовал выручку из кассы. Похитив чуть более двух тысяч рублей, мужчина скрылся с места преступления», — рассказали в полиции. Сотрудники уголовного розыска установили личность нападавшего и нашли его в квартире у приятеля. Известно, что похищенные деньги 37-летний пермяк потратил на покупку наркотиков. Суд признал его виновным в совершении разбоя и отправил в колонию строгого режима на четыре года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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