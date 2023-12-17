Пермяк-наркоман напал с ножом на сотрудницу аптеки

18 декабря 2023 в 13:54 Размер текста - 17 +

За совершение разбойного нападения пермяка отправили в колонию Фото: Вениамин Фарготов © URA.RU В Кунгуре (Пермский край) наркозависимый мужчина напал с ножом на сотрудницу аптеки. Он забрал выручку из кассы и сбежал с места преступления. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по пермскому краю. «Вечером в январе сотрудница аптеки закрывала дверь. В этот момент на нее напал житель Кунгура, который был в состоянии наркотического опьянения. Он приставил к животу пермячки нож и потребовал выручку из кассы. Похитив чуть более двух тысяч рублей, мужчина скрылся с места преступления», — рассказали в полиции. Сотрудники уголовного розыска установили личность нападавшего и нашли его в квартире у приятеля. Известно, что похищенные деньги 37-летний пермяк потратил на покупку наркотиков. Суд признал его виновным в совершении разбоя и отправил в колонию строгого режима на четыре года.

В Кунгуре (Пермский край) наркозависимый мужчина напал с ножом на сотрудницу аптеки. Он забрал выручку из кассы и сбежал с места преступления. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по пермскому краю. «Вечером в январе сотрудница аптеки закрывала дверь. В этот момент на нее напал житель Кунгура, который был в состоянии наркотического опьянения. Он приставил к животу пермячки нож и потребовал выручку из кассы. Похитив чуть более двух тысяч рублей, мужчина скрылся с места преступления», — рассказали в полиции. Сотрудники уголовного розыска установили личность нападавшего и нашли его в квартире у приятеля. Известно, что похищенные деньги 37-летний пермяк потратил на покупку наркотиков. Суд признал его виновным в совершении разбоя и отправил в колонию строгого режима на четыре года.