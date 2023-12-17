Пермяк-наркоман напал с ножом на сотрудницу аптеки

В Кунгуре (Пермский край) наркозависимый мужчина напал с ножом на сотрудницу аптеки. Он забрал выручку из кассы и сбежал с места преступления. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по пермскому краю.
«Вечером в январе сотрудница аптеки закрывала дверь. В этот момент на нее напал житель Кунгура, который был в состоянии наркотического опьянения. Он приставил к животу пермячки нож и потребовал выручку из кассы. Похитив чуть более двух тысяч рублей, мужчина скрылся с места преступления», — рассказали в полиции.
Сотрудники уголовного розыска установили личность нападавшего и нашли его в квартире у приятеля. Известно, что похищенные деньги 37-летний пермяк потратил на покупку наркотиков. Суд признал его виновным в совершении разбоя и отправил в колонию строгого режима на четыре года.
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