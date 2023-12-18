18 декабря 2023

Суд оштрафовал пермского главврача за нарушение закона о коррупции

© Служба новостей «URA.RU»
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Главврач Бардымской ЦРБ получил штраф 20 тысяч рублей Фото:

Главврача Бардымской центральной районной больницы (Пермский край) суд оштрафовал за нарушение законодательства о противодействии коррупции. Информация об этом опубликована на сайте краевой прокуратуры.

«Администрация Бардымской ЦРБ заключила трудовой договор с работником, ранее замещавшим должность государственной службы в Управлении Росреестра по Пермскому краю. При этом, в нарушение Федерального закона „О противодействии коррупции“ уведомление о трудоустройстве бывшего служащего в определенный срок по прежнему его месту работы не направила», — говорится в сообщении представителей ведомства.

По данным прокуратуры, главврач был оштрафован по решению мирового судьи на 20 тысяч рублей. Судебный акт вступил в законную силу, сумма штрафа уплачена в бюджет. На сайте Бардымской ЦРБ указано, что главврачом медорганизации является Илнур Сагидуллин. Согласно открытым данным, он же исполняет обязанности депутата в думе Бардымского муниципального округа.

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Главврача Бардымской центральной районной больницы (Пермский край) суд оштрафовал за нарушение законодательства о противодействии коррупции. Информация об этом опубликована на сайте краевой прокуратуры. «Администрация Бардымской ЦРБ заключила трудовой договор с работником, ранее замещавшим должность государственной службы в Управлении Росреестра по Пермскому краю. При этом, в нарушение Федерального закона „О противодействии коррупции“ уведомление о трудоустройстве бывшего служащего в определенный срок по прежнему его месту работы не направила», — говорится в сообщении представителей ведомства. По данным прокуратуры, главврач был оштрафован по решению мирового судьи на 20 тысяч рублей. Судебный акт вступил в законную силу, сумма штрафа уплачена в бюджет. На сайте Бардымской ЦРБ указано, что главврачом медорганизации является Илнур Сагидуллин. Согласно открытым данным, он же исполняет обязанности депутата в думе Бардымского муниципального округа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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