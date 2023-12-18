Суд оштрафовал пермского главврача за нарушение закона о коррупции

19 декабря 2023 в 00:56 Размер текста - 17 +

Главврач Бардымской ЦРБ получил штраф 20 тысяч рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU Главврача Бардымской центральной районной больницы (Пермский край) суд оштрафовал за нарушение законодательства о противодействии коррупции. Информация об этом опубликована на сайте краевой прокуратуры. «Администрация Бардымской ЦРБ заключила трудовой договор с работником, ранее замещавшим должность государственной службы в Управлении Росреестра по Пермскому краю. При этом, в нарушение Федерального закона „О противодействии коррупции“ уведомление о трудоустройстве бывшего служащего в определенный срок по прежнему его месту работы не направила», — говорится в сообщении представителей ведомства. По данным прокуратуры, главврач был оштрафован по решению мирового судьи на 20 тысяч рублей. Судебный акт вступил в законную силу, сумма штрафа уплачена в бюджет. На сайте Бардымской ЦРБ указано, что главврачом медорганизации является Илнур Сагидуллин. Согласно открытым данным, он же исполняет обязанности депутата в думе Бардымского муниципального округа.

Главврача Бардымской центральной районной больницы (Пермский край) суд оштрафовал за нарушение законодательства о противодействии коррупции. Информация об этом опубликована на сайте краевой прокуратуры. «Администрация Бардымской ЦРБ заключила трудовой договор с работником, ранее замещавшим должность государственной службы в Управлении Росреестра по Пермскому краю. При этом, в нарушение Федерального закона „О противодействии коррупции“ уведомление о трудоустройстве бывшего служащего в определенный срок по прежнему его месту работы не направила», — говорится в сообщении представителей ведомства. По данным прокуратуры, главврач был оштрафован по решению мирового судьи на 20 тысяч рублей. Судебный акт вступил в законную силу, сумма штрафа уплачена в бюджет. На сайте Бардымской ЦРБ указано, что главврачом медорганизации является Илнур Сагидуллин. Согласно открытым данным, он же исполняет обязанности депутата в думе Бардымского муниципального округа.