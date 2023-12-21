Путин обязал Минобороны автоматически предоставлять отсрочку от призыва

Президент РФ Владимир Путин дал поручение Минобороны вместе с Минцифры доложить до 15 января о работе автоматического предоставления права отсрочки от призыва на военную службу. Документ опубликован на сайте Кремля.
«Минобороны России совместно с Минцифры России с учетом ранее данных поручений организовать работу по обеспечению… автоматического подтверждения права на предоставление отсрочки от призыва на военную службу», — говорится в поручении. Ответственными назначили глав ведомств Сергея Шойгу и Максута Шадаева. Доклад должны быть готовы до 15 января 2024 года.
Ранее Владимир Путин поручил Минобороны осуществлять осенний призыв в 2024 году с использованием электронного реестра. Будет организована работа по формированию электронных повесток.
Президент РФ Владимир Путин дал поручение Минобороны вместе с Минцифры доложить до 15 января о работе автоматического предоставления права отсрочки от призыва на военную службу. Документ опубликован на сайте Кремля. «Минобороны России совместно с Минцифры России с учетом ранее данных поручений организовать работу по обеспечению… автоматического подтверждения права на предоставление отсрочки от призыва на военную службу», — говорится в поручении. Ответственными назначили глав ведомств Сергея Шойгу и Максута Шадаева. Доклад должны быть готовы до 15 января 2024 года. Ранее Владимир Путин поручил Минобороны осуществлять осенний призыв в 2024 году с использованием электронного реестра. Будет организована работа по формированию электронных повесток.