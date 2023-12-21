Полиция опровергла факт стрельбы в екатеринбургском ТЦ «Гринвич»

Вечером 21 декабря екатеринбургская полиция приехала в ТРЦ «Гринвич», после сообщения о стрельбе, начавшейся в ходе конфликта между подростками. Однако информация о происшествии не соответствовала действительности, сообщили в ведомстве.
«Информация о стрельбе не соответствует действительности <…> доставлен в территориальный отдел полиции несовершеннолетний молодой человек. Службой по делам несовершеннолетних проводятся проверочные мероприятия, опрашиваются подросток и его законные представители», — передает слова пресс-службы регионального МВД портал Е1.RU. В полиции подчеркнули, что по итогам проверки будет принято процессуальное решение.
Очевидец уточнил E1.RU, что молодые люди выпивали в ресторане, один из них достал пистолет и «нажал что-то случайно», после чего прозвучал выстрел. Свидетель происшествия отметил, что хлопок был похож на звук петарды, охрана изъяла пистолет.
Ранее в сети появилось видео, где сотрудники службы безопасности ТЦ уводит подростков, якобы после стрельбы. Уточнялось, что молодые люди в ходе конфликта использовали перцовые баллончики и сигнальные пистолеты.
В конце ноября в ТЦ «Гринвич» два молодых человека устроили перестрелку. Тогда конфликт начался из-за того, что мужчины не поделили место в проходе, где столкнулись плечом к плечу. Молодых людей отправили в СИЗО на два месяца. Также в начале декабря в ТЦ произошла массовая драка, которой заинтересовался глава СК России Александр Бастрыкин.
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