Полиция опровергла факт стрельбы в екатеринбургском ТЦ «Гринвич»

22 декабря 2023 в 02:03 Размер текста - 17 +

В полиции заявили, что информация о стрельбе не соответствует действительности Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Вечером 21 декабря екатеринбургская полиция приехала в ТРЦ «Гринвич», после сообщения о стрельбе, начавшейся в ходе конфликта между подростками. Однако информация о происшествии не соответствовала действительности, сообщили в ведомстве. «Информация о стрельбе не соответствует действительности <…> доставлен в территориальный отдел полиции несовершеннолетний молодой человек. Службой по делам несовершеннолетних проводятся проверочные мероприятия, опрашиваются подросток и его законные представители», — передает слова пресс-службы регионального МВД портал Е1.RU. В полиции подчеркнули, что по итогам проверки будет принято процессуальное решение. Очевидец уточнил E1.RU, что молодые люди выпивали в ресторане, один из них достал пистолет и «нажал что-то случайно», после чего прозвучал выстрел. Свидетель происшествия отметил, что хлопок был похож на звук петарды, охрана изъяла пистолет. Ранее в сети появилось видео, где сотрудники службы безопасности ТЦ уводит подростков, якобы после стрельбы. Уточнялось, что молодые люди в ходе конфликта использовали перцовые баллончики и сигнальные пистолеты. В конце ноября в ТЦ «Гринвич» два молодых человека устроили перестрелку. Тогда конфликт начался из-за того, что мужчины не поделили место в проходе, где столкнулись плечом к плечу. Молодых людей отправили в СИЗО на два месяца. Также в начале декабря в ТЦ произошла массовая драка, которой заинтересовался глава СК России Александр Бастрыкин. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Вечером 21 декабря екатеринбургская полиция приехала в ТРЦ «Гринвич», после сообщения о стрельбе, начавшейся в ходе конфликта между подростками. Однако информация о происшествии не соответствовала действительности, сообщили в ведомстве. «Информация о стрельбе не соответствует действительности <…> доставлен в территориальный отдел полиции несовершеннолетний молодой человек. Службой по делам несовершеннолетних проводятся проверочные мероприятия, опрашиваются подросток и его законные представители», — передает слова пресс-службы регионального МВД портал Е1.RU. В полиции подчеркнули, что по итогам проверки будет принято процессуальное решение. Очевидец уточнил E1.RU, что молодые люди выпивали в ресторане, один из них достал пистолет и «нажал что-то случайно», после чего прозвучал выстрел. Свидетель происшествия отметил, что хлопок был похож на звук петарды, охрана изъяла пистолет. Ранее в сети появилось видео, где сотрудники службы безопасности ТЦ уводит подростков, якобы после стрельбы. Уточнялось, что молодые люди в ходе конфликта использовали перцовые баллончики и сигнальные пистолеты. В конце ноября в ТЦ «Гринвич» два молодых человека устроили перестрелку. Тогда конфликт начался из-за того, что мужчины не поделили место в проходе, где столкнулись плечом к плечу. Молодых людей отправили в СИЗО на два месяца. Также в начале декабря в ТЦ произошла массовая драка, которой заинтересовался глава СК России Александр Бастрыкин.