21 декабря 2023

Раненый на СВО сын советника Куйвашева вернулся домой

Боец из Алапаевска Руслан Билалов приехал домой на Новый год
© Служба новостей «URA.RU»
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Возвращение солдата стало лучшим подарком к Новому году для семьи Билаловых
Возвращение солдата стало лучшим подарком к Новому году для семьи Билаловых Фото:

Боец из Алапаевск Руслан Билалов, получивший ранения на спецоперации, вернулся к семье на Новый год. Об этом URA.RU рассказал его отец, советник свердловского губернатора Сайгид Билалов.

«После пересадки кожи Руслану требуются только перевязки, поэтому врачи госпиталя Вишневского отпустили его из Москвы на праздники домой. Ходит на процедуры в местную больницу. Также нужен уход за глазом: после ампутации одного глаза второй стал побаливать, видимо, нагрузка большая. Приходится капать лекарства несколько раз в день», — рассказал Билалов-старший.

Несмотря на проблемы с глазами и раненую руку, Руслан старается помочь семье по хозяйству. Родители, жена и двое детей Руслана счастливы его возвращению домой. «Для нас это лучший новогодний подарок», — признался Сайгид Билалов. Он добавил, что после Нового года Руслан вернется в госпиталь в Москву, где продолжит лечение.

Руслан Билалов был ранен на спецоперации в ноябре. В его блиндаж угодил снаряд миномета, мужчина получил серьезные оскольчатые ранения. Медикам пришлось удалить солдату глаз.

Семья Билаловых счастлива увидеть Руслана дома
Семья Билаловых счастлива увидеть Руслана дома
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Боец из Алапаевск Руслан Билалов, получивший ранения на спецоперации, вернулся к семье на Новый год. Об этом URA.RU рассказал его отец, советник свердловского губернатора Сайгид Билалов. «После пересадки кожи Руслану требуются только перевязки, поэтому врачи госпиталя Вишневского отпустили его из Москвы на праздники домой. Ходит на процедуры в местную больницу. Также нужен уход за глазом: после ампутации одного глаза второй стал побаливать, видимо, нагрузка большая. Приходится капать лекарства несколько раз в день», — рассказал Билалов-старший. Несмотря на проблемы с глазами и раненую руку, Руслан старается помочь семье по хозяйству. Родители, жена и двое детей Руслана счастливы его возвращению домой. «Для нас это лучший новогодний подарок», — признался Сайгид Билалов. Он добавил, что после Нового года Руслан вернется в госпиталь в Москву, где продолжит лечение. Руслан Билалов был ранен на спецоперации в ноябре. В его блиндаж угодил снаряд миномета, мужчина получил серьезные оскольчатые ранения. Медикам пришлось удалить солдату глаз.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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