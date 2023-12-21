Раненый на СВО сын советника Куйвашева вернулся домой

Боец из Алапаевска Руслан Билалов приехал домой на Новый год

22 декабря 2023 в 12:19 Размер текста - 17 +

Возвращение солдата стало лучшим подарком к Новому году для семьи Билаловых Фото: Сергей Русанов © URA.RU Боец из Алапаевск Руслан Билалов, получивший ранения на спецоперации, вернулся к семье на Новый год. Об этом URA.RU рассказал его отец, советник свердловского губернатора Сайгид Билалов. «После пересадки кожи Руслану требуются только перевязки, поэтому врачи госпиталя Вишневского отпустили его из Москвы на праздники домой. Ходит на процедуры в местную больницу. Также нужен уход за глазом: после ампутации одного глаза второй стал побаливать, видимо, нагрузка большая. Приходится капать лекарства несколько раз в день», — рассказал Билалов-старший. Несмотря на проблемы с глазами и раненую руку, Руслан старается помочь семье по хозяйству. Родители, жена и двое детей Руслана счастливы его возвращению домой. «Для нас это лучший новогодний подарок», — признался Сайгид Билалов. Он добавил, что после Нового года Руслан вернется в госпиталь в Москву, где продолжит лечение. Руслан Билалов был ранен на спецоперации в ноябре. В его блиндаж угодил снаряд миномета, мужчина получил серьезные оскольчатые ранения. Медикам пришлось удалить солдату глаз. Семья Билаловых счастлива увидеть Руслана дома Фото: страница Сайгида Билалова в соцсети «ВКонтакте» https://vk.com/id426779988?w=wall426779988_2964%2Fall

Боец из Алапаевск Руслан Билалов, получивший ранения на спецоперации, вернулся к семье на Новый год. Об этом URA.RU рассказал его отец, советник свердловского губернатора Сайгид Билалов. «После пересадки кожи Руслану требуются только перевязки, поэтому врачи госпиталя Вишневского отпустили его из Москвы на праздники домой. Ходит на процедуры в местную больницу. Также нужен уход за глазом: после ампутации одного глаза второй стал побаливать, видимо, нагрузка большая. Приходится капать лекарства несколько раз в день», — рассказал Билалов-старший. Несмотря на проблемы с глазами и раненую руку, Руслан старается помочь семье по хозяйству. Родители, жена и двое детей Руслана счастливы его возвращению домой. «Для нас это лучший новогодний подарок», — признался Сайгид Билалов. Он добавил, что после Нового года Руслан вернется в госпиталь в Москву, где продолжит лечение. Руслан Билалов был ранен на спецоперации в ноябре. В его блиндаж угодил снаряд миномета, мужчина получил серьезные оскольчатые ранения. Медикам пришлось удалить солдату глаз.