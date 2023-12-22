В Екатеринбурге вырастут тарифы на воду и отопление

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Тарифы изменятся летом 2024 года Фото:

В Свердловской области летом 2024 года поднимутся тарифы на отопление и воду. Соответствующее постановление появилось на сайте Региональной энергетической комиссии Свердловской области (РЭК).

С 1 июля 2024-го стоимость отопления в большей части Екатеринбурга вырастет на 9,6%. Стоимость одной гигакалории составит 2482,54 рубля (сейчас 2265,07 рубля).

Плата за воду у компании «Т Плюс» вырастет до 42,88 рубля за кубометр. У «Химмаш Энерго» — до 68,98 рубля.

Кроме того, в регионе со следующего года изменится тариф на вывоз мусора. Он вырастет до 687,49 рубля за кубический метр.

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В Свердловской области летом 2024 года поднимутся тарифы на отопление и воду. Соответствующее постановление появилось на сайте Региональной энергетической комиссии Свердловской области (РЭК). С 1 июля 2024-го стоимость отопления в большей части Екатеринбурга вырастет на 9,6%. Стоимость одной гигакалории составит 2482,54 рубля (сейчас 2265,07 рубля). Плата за воду у компании «Т Плюс» вырастет до 42,88 рубля за кубометр. У «Химмаш Энерго» — до 68,98 рубля. Кроме того, в регионе со следующего года изменится тариф на вывоз мусора. Он вырастет до 687,49 рубля за кубический метр.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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