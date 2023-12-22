В Екатеринбурге вырастут тарифы на воду и отопление

22 декабря 2023 в 16:31 Размер текста - 17 +

Тарифы изменятся летом 2024 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Свердловской области летом 2024 года поднимутся тарифы на отопление и воду. Соответствующее постановление появилось на сайте Региональной энергетической комиссии Свердловской области (РЭК). С 1 июля 2024-го стоимость отопления в большей части Екатеринбурга вырастет на 9,6%. Стоимость одной гигакалории составит 2482,54 рубля (сейчас 2265,07 рубля). Плата за воду у компании «Т Плюс» вырастет до 42,88 рубля за кубометр. У «Химмаш Энерго» — до 68,98 рубля. Кроме того, в регионе со следующего года изменится тариф на вывоз мусора. Он вырастет до 687,49 рубля за кубический метр.

В Свердловской области летом 2024 года поднимутся тарифы на отопление и воду. Соответствующее постановление появилось на сайте Региональной энергетической комиссии Свердловской области (РЭК). С 1 июля 2024-го стоимость отопления в большей части Екатеринбурга вырастет на 9,6%. Стоимость одной гигакалории составит 2482,54 рубля (сейчас 2265,07 рубля). Плата за воду у компании «Т Плюс» вырастет до 42,88 рубля за кубометр. У «Химмаш Энерго» — до 68,98 рубля. Кроме того, в регионе со следующего года изменится тариф на вывоз мусора. Он вырастет до 687,49 рубля за кубический метр.