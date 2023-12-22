22 декабря 2023

В Кунгуре мужчина из-за ненависти к евреям получил срок по статье об экстремизме

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За публичные призывы к экстремизму кунгуряка отправили под суд Фото:

В Кунгуре (Пермский край) местный житель получил условный срок за экстремизм. В соцсети он разместил комментарии, в которых призывал к совершению преступлений против евреев. Соответствующая информация опубликована на сайте городского суда.

«В январе и августе житель Кунгура, являясь пользователем социальной сети, разместил в публичном сообществе комментарии, содержащие высказывания экстремистского характера. Этими действиями он призывал <…> к совершению преступлений в отношении евреев. Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок один год шесть месяцев условно», — указано на сайте ведомства.

Кунгуряк на слушании свою вину в совершении двух преступлений признал частично. Приговор еще не вступил в законную силу.

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В Кунгуре (Пермский край) местный житель получил условный срок за экстремизм. В соцсети он разместил комментарии, в которых призывал к совершению преступлений против евреев. Соответствующая информация опубликована на сайте городского суда. «В январе и августе житель Кунгура, являясь пользователем социальной сети, разместил в публичном сообществе комментарии, содержащие высказывания экстремистского характера. Этими действиями он призывал <…> к совершению преступлений в отношении евреев. Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок один год шесть месяцев условно», — указано на сайте ведомства. Кунгуряк на слушании свою вину в совершении двух преступлений признал частично. Приговор еще не вступил в законную силу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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