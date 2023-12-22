В Кунгуре мужчина из-за ненависти к евреям получил срок по статье об экстремизме

За публичные призывы к экстремизму кунгуряка отправили под суд Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Кунгуре (Пермский край) местный житель получил условный срок за экстремизм. В соцсети он разместил комментарии, в которых призывал к совершению преступлений против евреев. Соответствующая информация опубликована на сайте городского суда.

«В январе и августе житель Кунгура, являясь пользователем социальной сети, разместил в публичном сообществе комментарии, содержащие высказывания экстремистского характера. Этими действиями он призывал <…> к совершению преступлений в отношении евреев. Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок один год шесть месяцев условно», — указано на сайте ведомства.

Кунгуряк на слушании свою вину в совершении двух преступлений признал частично. Приговор еще не вступил в законную силу.