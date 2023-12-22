Старейшему на Урале аэроклубу исполнилось 90 лет. Видео

23 декабря 2023 в 12:23 Размер текста - 17 +

Екатеринбургский аэроклуб воспитал множество известных летчиков и космонавтов Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Екатеринбургскому авиационно-спортивному клубу ДОСААФ России имени А.К. Серова 23 декабря исполнилось 90 лет. Это старейший аэроклуб на Урале, его воспитанники участвовали во Второй мировой войне и отправлялись в открытый космос. На торжественной церемонии выступил начальник аэроклуба Александр Ковалев. «Многие годы аэроклуб готовил летчиков, планеристов, парашютистов, техников и мотористов. За беспримерные подвиги во фронтовом небе Великой Отечественной войны 17 воспитанников аэроклуба были удостоены звания Героя Советского Союза <…> Полет в космос дважды выполнил воспитанник Екатеринбургского авиационно-спортивного клуба Герой РФ Прокопьев Сергей Валерьевич», — сказал Александр Ковалев на церемонии в Окружном Доме офицеров. Он отметил, что ДОСААФ, как кузница кадров, готовит летчиков и парашютистов, которые встают на защиту России. Летчик-космонавт Сергей Прокопьев также поздравил клуб с юбилеем. Он отметил, что это место может стать центром притяжения активной молодежи, будущих профессиональных летчиков и космонавтов, однако без поддержки это будет сделать трудно. За последние 89 лет в аэроклубе было подготовлено более 400 летчиков, 448 планеристов-спортсменов, больше 3000 парашютистов. Клуб выпустил 20 мастеров спорта по самолетному спорту, 30 по планерному, 90 по парашютному, 95 по авиамодельному спорту. Среди них — 16 чемпионов мира и Европы, 8 мастеров спорта международного класса и 7 заслуженных мастеров спорта. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Екатеринбургскому авиационно-спортивному клубу ДОСААФ России имени А.К. Серова 23 декабря исполнилось 90 лет. Это старейший аэроклуб на Урале, его воспитанники участвовали во Второй мировой войне и отправлялись в открытый космос. На торжественной церемонии выступил начальник аэроклуба Александр Ковалев. «Многие годы аэроклуб готовил летчиков, планеристов, парашютистов, техников и мотористов. За беспримерные подвиги во фронтовом небе Великой Отечественной войны 17 воспитанников аэроклуба были удостоены звания Героя Советского Союза <…> Полет в космос дважды выполнил воспитанник Екатеринбургского авиационно-спортивного клуба Герой РФ Прокопьев Сергей Валерьевич», — сказал Александр Ковалев на церемонии в Окружном Доме офицеров. Он отметил, что ДОСААФ, как кузница кадров, готовит летчиков и парашютистов, которые встают на защиту России. Летчик-космонавт Сергей Прокопьев также поздравил клуб с юбилеем. Он отметил, что это место может стать центром притяжения активной молодежи, будущих профессиональных летчиков и космонавтов, однако без поддержки это будет сделать трудно. За последние 89 лет в аэроклубе было подготовлено более 400 летчиков, 448 планеристов-спортсменов, больше 3000 парашютистов. Клуб выпустил 20 мастеров спорта по самолетному спорту, 30 по планерному, 90 по парашютному, 95 по авиамодельному спорту. Среди них — 16 чемпионов мира и Европы, 8 мастеров спорта международного класса и 7 заслуженных мастеров спорта.