Песков раскрыл, поздравит ли Путин западных лидеров с Новым годом

Дмитрий Песков отметил, что Владимир Путин будет поздравлять лидер дружественных стран
Президент России Владимир Путин откажется поздравлять глав недружественных стран. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Путин не будет поздравлять с Новым годом и Рождеством лидеров недружественных стран», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости. Также пресс-секретарь президента РФ сказал, что Путин не будет проводить рабочую встречу кабмином перед Новым годом, так как она уже состоялась ранее.
В прошлом году Путин также отказался поздравлять лидер недружественных стран. Тогда Песков отмечал, что у России с ними почти нет никаких контактов.
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