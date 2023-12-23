Песков раскрыл, поздравит ли Путин западных лидеров с Новым годом

Песков: Путин не будет поздравлять с Новым годом лидеров недружественных стран
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Дмитрий Песков и Сергей Лавров. Санкт-Петербург, песков дмитрий
Дмитрий Песков отметил, что Владимир Путин будет поздравлять лидер дружественных стран Фото:

Президент России Владимир Путин откажется поздравлять глав недружественных стран. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Путин не будет поздравлять с Новым годом и Рождеством лидеров недружественных стран», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости. Также пресс-секретарь президента РФ сказал, что Путин не будет проводить рабочую встречу кабмином перед Новым годом, так как она уже состоялась ранее.

В прошлом году Путин также отказался поздравлять лидер недружественных стран. Тогда Песков отмечал, что у России с ними почти нет никаких контактов.

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Президент России Владимир Путин откажется поздравлять глав недружественных стран. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Путин не будет поздравлять с Новым годом и Рождеством лидеров недружественных стран», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости. Также пресс-секретарь президента РФ сказал, что Путин не будет проводить рабочую встречу кабмином перед Новым годом, так как она уже состоялась ранее. В прошлом году Путин также отказался поздравлять лидер недружественных стран. Тогда Песков отмечал, что у России с ними почти нет никаких контактов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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