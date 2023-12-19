Путин заявил, что пойдет до конца, защищая интересы России

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Владимир Путин на приветствии членам избирательных комиссий. Москва, путин владимир
Все россияне готовы идти до конца, защищая интересы России, заявил Владимир Путин Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент России Владимир Путин и все остальные готовы идти до конца, защищая интересы России. Об этом рассказал сам российский лидер во время общения с награжденными звездами Героя РФ военнослужащими.

«И мы все с вами, и я, в том числе пойдем до конца, защищая интересы страны», — передает слова Путина РИА Новости. Он выразил признательность тем, кто без страха идет вперед, рискуя своим здоровьем, и привлекает за собой других людей. Общаясь с награжденными, Владимир Путин поднял бокал с шампанским и подчеркнул важность слышать голос тех, кто находится в самой гуще событий.

Владимир Путин поздравил с Новым годом участников СВО и наградил их медалями Героев России, выразив наилучшие пожелания. Российский лидер пожелал здоровья и побед, а также выразил уверенность в достижении поставленных целей в спецоперации на Украине и защите суверенитета Родины. Путин также высоко оценил отважность солдат, которые сражаются на передовой вместе со своими товарищами.

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Президент России Владимир Путин и все остальные готовы идти до конца, защищая интересы России. Об этом рассказал сам российский лидер во время общения с награжденными звездами Героя РФ военнослужащими. «И мы все с вами, и я, в том числе пойдем до конца, защищая интересы страны», — передает слова Путина РИА Новости. Он выразил признательность тем, кто без страха идет вперед, рискуя своим здоровьем, и привлекает за собой других людей. Общаясь с награжденными, Владимир Путин поднял бокал с шампанским и подчеркнул важность слышать голос тех, кто находится в самой гуще событий. Владимир Путин поздравил с Новым годом участников СВО и наградил их медалями Героев России, выразив наилучшие пожелания. Российский лидер пожелал здоровья и побед, а также выразил уверенность в достижении поставленных целей в спецоперации на Украине и защите суверенитета Родины. Путин также высоко оценил отважность солдат, которые сражаются на передовой вместе со своими товарищами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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