Путин заявил, что пойдет до конца, защищая интересы России

19 декабря 2023 в 20:54 Размер текста - 17 +

Все россияне готовы идти до конца, защищая интересы России, заявил Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент России Владимир Путин и все остальные готовы идти до конца, защищая интересы России. Об этом рассказал сам российский лидер во время общения с награжденными звездами Героя РФ военнослужащими. «И мы все с вами, и я, в том числе пойдем до конца, защищая интересы страны», — передает слова Путина РИА Новости. Он выразил признательность тем, кто без страха идет вперед, рискуя своим здоровьем, и привлекает за собой других людей. Общаясь с награжденными, Владимир Путин поднял бокал с шампанским и подчеркнул важность слышать голос тех, кто находится в самой гуще событий. Владимир Путин поздравил с Новым годом участников СВО и наградил их медалями Героев России, выразив наилучшие пожелания. Российский лидер пожелал здоровья и побед, а также выразил уверенность в достижении поставленных целей в спецоперации на Украине и защите суверенитета Родины. Путин также высоко оценил отважность солдат, которые сражаются на передовой вместе со своими товарищами.

Президент России Владимир Путин и все остальные готовы идти до конца, защищая интересы России. Об этом рассказал сам российский лидер во время общения с награжденными звездами Героя РФ военнослужащими. «И мы все с вами, и я, в том числе пойдем до конца, защищая интересы страны», — передает слова Путина РИА Новости. Он выразил признательность тем, кто без страха идет вперед, рискуя своим здоровьем, и привлекает за собой других людей. Общаясь с награжденными, Владимир Путин поднял бокал с шампанским и подчеркнул важность слышать голос тех, кто находится в самой гуще событий. Владимир Путин поздравил с Новым годом участников СВО и наградил их медалями Героев России, выразив наилучшие пожелания. Российский лидер пожелал здоровья и побед, а также выразил уверенность в достижении поставленных целей в спецоперации на Украине и защите суверенитета Родины. Путин также высоко оценил отважность солдат, которые сражаются на передовой вместе со своими товарищами.