24 декабря 2023

Свердловчанин выиграл в лотерею 9 млн рублей, но не знает об этом

© Служба новостей «URA.RU»
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Победитель еще не пришел за выигрышем
Победитель еще не пришел за выигрышем Фото:

Житель Свердловской области выиграл в лотерею более девяти миллионов рублей. Счастливец пока не обратился за выигрышем, рассказали URA.RU в компании «Столото».

«24 декабря в 293465-м тираже государственной лотереи „Рапидо“ был разыгран суперприз лотереи — 9 086 322 рубля. Победителем стал участник из Свердловской области. Он еще не обратился за выигрышем в лотерейный центр. Возможно он или она еще не знает о своем везении», — объяснили представители компании.

Пока лишь известно, что счастливый билет был куплен за 300 рублей в мобильном приложении «Столото». Этот человек стал 30-м свердловчанином, который выиграл крупные суммы в лотерее в 2023 году. В общей сложности уральцы за последние 12 месяцев стали богаче на полтора миллиарда рублей.

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Житель Свердловской области выиграл в лотерею более девяти миллионов рублей. Счастливец пока не обратился за выигрышем, рассказали URA.RU в компании «Столото». «24 декабря в 293465-м тираже государственной лотереи „Рапидо“ был разыгран суперприз лотереи — 9 086 322 рубля. Победителем стал участник из Свердловской области. Он еще не обратился за выигрышем в лотерейный центр. Возможно он или она еще не знает о своем везении», — объяснили представители компании. Пока лишь известно, что счастливый билет был куплен за 300 рублей в мобильном приложении «Столото». Этот человек стал 30-м свердловчанином, который выиграл крупные суммы в лотерее в 2023 году. В общей сложности уральцы за последние 12 месяцев стали богаче на полтора миллиарда рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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