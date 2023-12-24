Свердловчанин выиграл в лотерею 9 млн рублей, но не знает об этом

Житель Свердловской области выиграл в лотерею более девяти миллионов рублей. Счастливец пока не обратился за выигрышем, рассказали URA.RU в компании «Столото».
«24 декабря в 293465-м тираже государственной лотереи „Рапидо“ был разыгран суперприз лотереи — 9 086 322 рубля. Победителем стал участник из Свердловской области. Он еще не обратился за выигрышем в лотерейный центр. Возможно он или она еще не знает о своем везении», — объяснили представители компании.
Пока лишь известно, что счастливый билет был куплен за 300 рублей в мобильном приложении «Столото». Этот человек стал 30-м свердловчанином, который выиграл крупные суммы в лотерее в 2023 году. В общей сложности уральцы за последние 12 месяцев стали богаче на полтора миллиарда рублей.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.