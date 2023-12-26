Суд отказался прекращать дело уральца, обругавшего мальчика в шапке с Z

26 декабря 2023 в 16:45 Размер текста - 17 +

Александру Неустроеву грозит до пяти лет лишения свободы Фото: Илья Московец © URA.RU Свердловский областной суд отклонил апелляцию Александра Неустроева, который обругал 11-летнего сына участника специальной военной операции (СВО) из-за шапки с буквой Z. Неустроев настаивал на прекращении уголовного дела, но дело возвращено в следственный отдел по Ленинскому району Екатеринбурга для повторного расследования. Инцидент произошел в апреле на улице Волгоградской в Екатеринбурге. Тогда Неустроев матом обругал мальчика из-за шапки с символом Z. Ребенок носит ее из-за отца — участника специальной военной операции. В июне Ленинский суд выписал Неустроеву штраф в размере семи тысяч рублей и прекратил уголовное дело. Однако приговор возмутил общественность. Депутаты Госдумы РФ Александр Хинштейн и Дмитрий Кузнецов написали обращения в Генпрокуратуру и МВД России. Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов тоже счел приговор слишком мягким. В октябре дело Неустроева вернули в суд. Повторное заседание суда прошло 23 октября. Прежнее наказание Неустроева было аннулировано. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Свердловский областной суд отклонил апелляцию Александра Неустроева, который обругал 11-летнего сына участника специальной военной операции (СВО) из-за шапки с буквой Z. Неустроев настаивал на прекращении уголовного дела, но дело возвращено в следственный отдел по Ленинскому району Екатеринбурга для повторного расследования. Инцидент произошел в апреле на улице Волгоградской в Екатеринбурге. Тогда Неустроев матом обругал мальчика из-за шапки с символом Z. Ребенок носит ее из-за отца — участника специальной военной операции. В июне Ленинский суд выписал Неустроеву штраф в размере семи тысяч рублей и прекратил уголовное дело. Однако приговор возмутил общественность. Депутаты Госдумы РФ Александр Хинштейн и Дмитрий Кузнецов написали обращения в Генпрокуратуру и МВД России. Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов тоже счел приговор слишком мягким. В октябре дело Неустроева вернули в суд. Повторное заседание суда прошло 23 октября. Прежнее наказание Неустроева было аннулировано. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.