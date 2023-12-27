Свердловчанка выступила перед Путиным с просьбой узаконить статус наставника

28 декабря 2023 в 00:00 Размер текста - 17 +

Владимир Путин выслушал предложения свердловского мастера производственного обучения Фото: Владимир Андреев © URA.RU Мастер производственного обучения ГАПОУ Свердловской области «Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих производств и сервиса» Елена Литвинова попросила у президента РФ Владимира Путина узаконить и определить стандарты компетенции наставника инвалидов. Выступление прошло на заседании Госсовета. Во всех субъектах РФ с 2023 года проводятся Всероссийские чемпионаты по профессиональному мастерству. Участники соревнований демонстрируют навыки по определенным специальностям. Также в рамках чемпионатного движения проводятся национальные соревнования среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями «Абилимпикс», поддержкой которых занимаются наставники. «На сегодняшний день появилась острая необходимость нормативного регулирования деятельности в этой области [наставничества], а также закрепления официального статуса наставника. Хотелось бы попросить рассмотреть возможность проработать ФЗ, регулирующего наставничество, а также документ, определяющего к уровню компетенциям наставника», — сказала Литвинова в эфире телеканала «Россия 24». По ее словам, одним из участников соревнований стал Денис Грехов, который с детства лишен слуха. «Он является победителем чемпионата по токарным работам на станках с ЧПУ. Теперь Денис работает на военно-оборонном предприятии начальником отдела программирования. Чемпионаты дают возможность ребятам раскрыться в профессиональной деятельности, а наставники выполняют важнейшую роль проводника», — пояснила мастер производственного обучения. Ранее полпред УрФО Владимир Якушев оценил важность чемпионата «Абилимпикс». По его словам, соревнования являются возможностью показать всей стране свои таланты. Также Якушев похвалил участников чемпионата. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Мастер производственного обучения ГАПОУ Свердловской области «Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих производств и сервиса» Елена Литвинова попросила у президента РФ Владимира Путина узаконить и определить стандарты компетенции наставника инвалидов. Выступление прошло на заседании Госсовета. Во всех субъектах РФ с 2023 года проводятся Всероссийские чемпионаты по профессиональному мастерству. Участники соревнований демонстрируют навыки по определенным специальностям. Также в рамках чемпионатного движения проводятся национальные соревнования среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями «Абилимпикс», поддержкой которых занимаются наставники. «На сегодняшний день появилась острая необходимость нормативного регулирования деятельности в этой области [наставничества], а также закрепления официального статуса наставника. Хотелось бы попросить рассмотреть возможность проработать ФЗ, регулирующего наставничество, а также документ, определяющего к уровню компетенциям наставника», — сказала Литвинова в эфире телеканала «Россия 24». По ее словам, одним из участников соревнований стал Денис Грехов, который с детства лишен слуха. «Он является победителем чемпионата по токарным работам на станках с ЧПУ. Теперь Денис работает на военно-оборонном предприятии начальником отдела программирования. Чемпионаты дают возможность ребятам раскрыться в профессиональной деятельности, а наставники выполняют важнейшую роль проводника», — пояснила мастер производственного обучения. Ранее полпред УрФО Владимир Якушев оценил важность чемпионата «Абилимпикс». По его словам, соревнования являются возможностью показать всей стране свои таланты. Также Якушев похвалил участников чемпионата.