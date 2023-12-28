Свердловчанка, уехавшая в Польшу, обрушилась с критикой на закон об абортах

Свердловчанка заявила о росте числа подпольных абортов в Польше

28 декабря 2023 в 21:15 Размер текста - 17 +

По словам Раисы, закон об абортах по сей день в Польше подвергается жесткой критике Фото: Илья Московец © URA.RU Уроженка Екатеринбурга, эмигрировавшая в Польшу в 2015 году, убеждена в том, что закон об абортах, который действует в стране с конца 2021 года, привел к росту подпольных операций по прерыванию беременности. О сложившейся ситуации в стране корреспонденту URA.RU рассказала Раиса (героиня материала просила не указывать фамилию). «С момента принятия женоненавистнического закона в Польше прошло уже два года. Несмотря на это, общественные организации продолжают выступать против закона об абортах. Ведь этот закон нарушает права женщин. Ну, кроме нарушений человеческих прав, законодатели не подумали о страшных последствиях. На сегодняшний день женщины стали чаще прибегать к услугам подпольных абортов, хотя власти эти факты всячески игнорируют», — говорит Раиса. По словам жительницы польского города Люблин, местные женщины стали чаще выезжать в страны ЕС, чтобы прибегнуть к процедуре прерывания беременности. «Раз в Польше теперь аборт сделать нереально, многие представительницы прекрасного пола едут в ближайшие страны, чтобы получить медицинскую услугу. Чиновники рассчитывали, что этот абсурдный закон улучшит демографическую ситуацию, которая уже несколько десятилетий скатывается ко дну. Однако за два года никакого беби-бума не случилось, а значит, данная мера не имеет желаемого результата», — отметила женщина. «Я надеюсь, что в скором времени этот закон отменят, и наконец-то женщины снова начнут самостоятельно принимать решения о тех или иных хирургических вмешательствах. Вижу, что и в России начали активно обсуждать запретительные меры. Верю, что опыт Польши станет наглядным примером, чтобы такой закон не принимать. Все-таки женщина сама в праве решать, делать ей аборт или нет», — резюмировала Раиса. Согласно законодательству, официально аборт в Польше можно сделать только в случае угрозы жизни женщины или изнасиловании. Закон не разрешает аборт, даже если у ребенка найдены уродства или серьезные генетические отклонения. Российские власти активно обсуждают ограничительные меры на проведение абортов. В некоторых регионах уже заявили об отказе от прерывания беременности в частных клиниках. На этом фоне в Екатеринбурге феминистки организовали пикет. Они выступают против запретов на аборты в частных клиниках, снижения сроков абортов по желанию и при изнасиловании, запретов абортов для несовершеннолетних. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Уроженка Екатеринбурга, эмигрировавшая в Польшу в 2015 году, убеждена в том, что закон об абортах, который действует в стране с конца 2021 года, привел к росту подпольных операций по прерыванию беременности. О сложившейся ситуации в стране корреспонденту URA.RU рассказала Раиса (героиня материала просила не указывать фамилию). «С момента принятия женоненавистнического закона в Польше прошло уже два года. Несмотря на это, общественные организации продолжают выступать против закона об абортах. Ведь этот закон нарушает права женщин. Ну, кроме нарушений человеческих прав, законодатели не подумали о страшных последствиях. На сегодняшний день женщины стали чаще прибегать к услугам подпольных абортов, хотя власти эти факты всячески игнорируют», — говорит Раиса. По словам жительницы польского города Люблин, местные женщины стали чаще выезжать в страны ЕС, чтобы прибегнуть к процедуре прерывания беременности. «Раз в Польше теперь аборт сделать нереально, многие представительницы прекрасного пола едут в ближайшие страны, чтобы получить медицинскую услугу. Чиновники рассчитывали, что этот абсурдный закон улучшит демографическую ситуацию, которая уже несколько десятилетий скатывается ко дну. Однако за два года никакого беби-бума не случилось, а значит, данная мера не имеет желаемого результата», — отметила женщина. «Я надеюсь, что в скором времени этот закон отменят, и наконец-то женщины снова начнут самостоятельно принимать решения о тех или иных хирургических вмешательствах. Вижу, что и в России начали активно обсуждать запретительные меры. Верю, что опыт Польши станет наглядным примером, чтобы такой закон не принимать. Все-таки женщина сама в праве решать, делать ей аборт или нет», — резюмировала Раиса. Согласно законодательству, официально аборт в Польше можно сделать только в случае угрозы жизни женщины или изнасиловании. Закон не разрешает аборт, даже если у ребенка найдены уродства или серьезные генетические отклонения. Российские власти активно обсуждают ограничительные меры на проведение абортов. В некоторых регионах уже заявили об отказе от прерывания беременности в частных клиниках. На этом фоне в Екатеринбурге феминистки организовали пикет. Они выступают против запретов на аборты в частных клиниках, снижения сроков абортов по желанию и при изнасиловании, запретов абортов для несовершеннолетних.