За 2023 год из Челябинской области выдворили более 1500 мигрантов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Экскурсия по Зеленой роще от Владимира Злоказова. Екатеринбург, мигрант, гастарбайтер, дворник с лопатой
Мигранты, не урегулировавшие свой статус, должны быть выдворены из страны Фото:

За 2023 год из Челябинской области выдворили более полутора тысяч мигрантов. Об этом 29 декабря URA.RU сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

«За пределы Российской Федерации выдворено более 1500 мигрантов, в том числе 1200 — в принудительном порядке. Кроме того, 81 иностранец ожидает исполнения решения о выдворении в центре временного содержания иностранных граждан», — уточнили в пресс-службе.

Иностранные граждане, своевременно не урегулировавшие свое правовое положение, считаются незаконно находящимися на территории РФ. Сотрудники управления по вопросам миграции во взаимодействии с другими службами и ведомствами принимают активные меры по выявлению и высылке с территории страны таких лиц.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
За 2023 год из Челябинской области выдворили более полутора тысяч мигрантов. Об этом 29 декабря URA.RU сообщили в пресс-службе регионального главка МВД. «За пределы Российской Федерации выдворено более 1500 мигрантов, в том числе 1200 — в принудительном порядке. Кроме того, 81 иностранец ожидает исполнения решения о выдворении в центре временного содержания иностранных граждан», — уточнили в пресс-службе. Иностранные граждане, своевременно не урегулировавшие свое правовое положение, считаются незаконно находящимися на территории РФ. Сотрудники управления по вопросам миграции во взаимодействии с другими службами и ведомствами принимают активные меры по выявлению и высылке с территории страны таких лиц.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...