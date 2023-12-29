За 2023 год из Челябинской области выдворили более 1500 мигрантов

29 декабря 2023 в 16:22 Размер текста - 17 +

Мигранты, не урегулировавшие свой статус, должны быть выдворены из страны Фото: Владимир Жабриков © URA.RU За 2023 год из Челябинской области выдворили более полутора тысяч мигрантов. Об этом 29 декабря URA.RU сообщили в пресс-службе регионального главка МВД. «За пределы Российской Федерации выдворено более 1500 мигрантов, в том числе 1200 — в принудительном порядке. Кроме того, 81 иностранец ожидает исполнения решения о выдворении в центре временного содержания иностранных граждан», — уточнили в пресс-службе. Иностранные граждане, своевременно не урегулировавшие свое правовое положение, считаются незаконно находящимися на территории РФ. Сотрудники управления по вопросам миграции во взаимодействии с другими службами и ведомствами принимают активные меры по выявлению и высылке с территории страны таких лиц.

За 2023 год из Челябинской области выдворили более полутора тысяч мигрантов. Об этом 29 декабря URA.RU сообщили в пресс-службе регионального главка МВД. «За пределы Российской Федерации выдворено более 1500 мигрантов, в том числе 1200 — в принудительном порядке. Кроме того, 81 иностранец ожидает исполнения решения о выдворении в центре временного содержания иностранных граждан», — уточнили в пресс-службе. Иностранные граждане, своевременно не урегулировавшие свое правовое положение, считаются незаконно находящимися на территории РФ. Сотрудники управления по вопросам миграции во взаимодействии с другими службами и ведомствами принимают активные меры по выявлению и высылке с территории страны таких лиц.