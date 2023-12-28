28 декабря 2023

В Екатеринбурге ФСБ поймала мигрантов, финансирующих террористов

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Уничтожение гашиша и конопли сотрудниками ФСБ. Курган, обыски, фсб, силовики, спецоперация, обыск, госбезопасность
ФСБ нашли у мигрантов предметы, подтверждающие их приверженность к радикальному исламу Фото:

В Екатеринбурге сотрудники ФСБ задержали четверых иностранцев, которые финансируют террористическую организацию. Им грозит до пожизненного лишения свободы, сообщает свердловское управление силовой структуры.

В отношении пойманных возбуждено два уголовных дела по фактам содействие террористической деятельности. Также установлено, что близкий родственник одного из задержанных имел знакомство с членами бандподполья Северного Кавказа и с известным арабским террористом, ликвидированным весной 2002 года.

Ранее сотрудники ФСБ в Екатеринбурге задержали 21-летнего юношу. Молодой человек увлекался исламом и принял мусульманство. Позже он начал читать проукраинские паблики и решил бороться с Россией. Свердловчанин расклеивал агитационные листовки и поджигал трансформаторные будки на железнодорожных путях.

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В Екатеринбурге сотрудники ФСБ задержали четверых иностранцев, которые финансируют террористическую организацию. Им грозит до пожизненного лишения свободы, сообщает свердловское управление силовой структуры. В отношении пойманных возбуждено два уголовных дела по фактам содействие террористической деятельности. Также установлено, что близкий родственник одного из задержанных имел знакомство с членами бандподполья Северного Кавказа и с известным арабским террористом, ликвидированным весной 2002 года. Ранее сотрудники ФСБ в Екатеринбурге задержали 21-летнего юношу. Молодой человек увлекался исламом и принял мусульманство. Позже он начал читать проукраинские паблики и решил бороться с Россией. Свердловчанин расклеивал агитационные листовки и поджигал трансформаторные будки на железнодорожных путях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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