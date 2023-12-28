В Екатеринбурге ФСБ поймала мигрантов, финансирующих террористов

В Екатеринбурге сотрудники ФСБ задержали четверых иностранцев, которые финансируют террористическую организацию. Им грозит до пожизненного лишения свободы, сообщает свердловское управление силовой структуры.
В отношении пойманных возбуждено два уголовных дела по фактам содействие террористической деятельности. Также установлено, что близкий родственник одного из задержанных имел знакомство с членами бандподполья Северного Кавказа и с известным арабским террористом, ликвидированным весной 2002 года.
Ранее сотрудники ФСБ в Екатеринбурге задержали 21-летнего юношу. Молодой человек увлекался исламом и принял мусульманство. Позже он начал читать проукраинские паблики и решил бороться с Россией. Свердловчанин расклеивал агитационные листовки и поджигал трансформаторные будки на железнодорожных путях.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.