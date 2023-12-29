Залужный отказался от помощницы после ее слов про смерти украинцев

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный отказался от помощницы Аллы Мартынюк после ее слов о том, что украинцам лучше погибнуть на фронте, чем умереть нелепой смертью. Об этом глава ВСУ рассказал в своем telegram-канале.
«Внештатные помощники не имели полномочий публично комментировать какие-либо вопросы от имени главнокомандующего ВСУ, а сказанное ими является исключительно их собственным мнением», — написал Валерий Залужный. Он уточнил, что с 28 декабря у него нет помощников-консультантов на общественных началах.
Вечером 29 декабря Алла Мартынюк заявила, что украинским матерям не стоит паниковать, что их сын погибнет в ходе конфликта. Она заявила, что лучше умереть так, чем если «тебе на голову упадет кирпич или собьет машина».
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