29 декабря 2023

Залужный отказался от помощницы после ее слов про смерти украинцев

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, залужный валерий,  stock
Валерий Залужный заявил, что помощники не имеют права говорить от лица главкома ВСУ Фото:

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный отказался от помощницы Аллы Мартынюк после ее слов о том, что украинцам лучше погибнуть на фронте, чем умереть нелепой смертью. Об этом глава ВСУ рассказал в своем telegram-канале.

«Внештатные помощники не имели полномочий публично комментировать какие-либо вопросы от имени главнокомандующего ВСУ, а сказанное ими является исключительно их собственным мнением», — написал Валерий Залужный. Он уточнил, что с 28 декабря у него нет помощников-консультантов на общественных началах.

Вечером 29 декабря Алла Мартынюк заявила, что украинским матерям не стоит паниковать, что их сын погибнет в ходе конфликта. Она заявила, что лучше умереть так, чем если «тебе на голову упадет кирпич или собьет машина».

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Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный отказался от помощницы Аллы Мартынюк после ее слов о том, что украинцам лучше погибнуть на фронте, чем умереть нелепой смертью. Об этом глава ВСУ рассказал в своем telegram-канале. «Внештатные помощники не имели полномочий публично комментировать какие-либо вопросы от имени главнокомандующего ВСУ, а сказанное ими является исключительно их собственным мнением», — написал Валерий Залужный. Он уточнил, что с 28 декабря у него нет помощников-консультантов на общественных началах. Вечером 29 декабря Алла Мартынюк заявила, что украинским матерям не стоит паниковать, что их сын погибнет в ходе конфликта. Она заявила, что лучше умереть так, чем если «тебе на голову упадет кирпич или собьет машина».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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