Залужный отказался от помощницы после ее слов про смерти украинцев

30 декабря 2023 в 00:30 Размер текста - 17 +

Валерий Залужный заявил, что помощники не имеют права говорить от лица главкома ВСУ Фото: Официальный сайт президента Украины Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный отказался от помощницы Аллы Мартынюк после ее слов о том, что украинцам лучше погибнуть на фронте, чем умереть нелепой смертью. Об этом глава ВСУ рассказал в своем telegram-канале. «Внештатные помощники не имели полномочий публично комментировать какие-либо вопросы от имени главнокомандующего ВСУ, а сказанное ими является исключительно их собственным мнением», — написал Валерий Залужный. Он уточнил, что с 28 декабря у него нет помощников-консультантов на общественных началах. Вечером 29 декабря Алла Мартынюк заявила, что украинским матерям не стоит паниковать, что их сын погибнет в ходе конфликта. Она заявила, что лучше умереть так, чем если «тебе на голову упадет кирпич или собьет машина».

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный отказался от помощницы Аллы Мартынюк после ее слов о том, что украинцам лучше погибнуть на фронте, чем умереть нелепой смертью. Об этом глава ВСУ рассказал в своем telegram-канале. «Внештатные помощники не имели полномочий публично комментировать какие-либо вопросы от имени главнокомандующего ВСУ, а сказанное ими является исключительно их собственным мнением», — написал Валерий Залужный. Он уточнил, что с 28 декабря у него нет помощников-консультантов на общественных началах. Вечером 29 декабря Алла Мартынюк заявила, что украинским матерям не стоит паниковать, что их сын погибнет в ходе конфликта. Она заявила, что лучше умереть так, чем если «тебе на голову упадет кирпич или собьет машина».