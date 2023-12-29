Советница Залужного посоветовала украинцам не бояться умереть

Укрианцам посоветовали «погибнуть на фронте», не боясь смерти
Украинцам не стоит бояться смерти. Об этом заявила советница главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного Алла Мартынюк. По ее словам, лучше погибнуть достойно на фронте, чем нелепой смертью.
«Не стоит паниковать, что ваш сын погибнет на войне. Мы все умрем и лучше умереть достойно, чем тебе на голову упадет кирпич или тебя собьет машина», — заявила Алла Мартынюк. Ее слова публикует украинский telegram-канал УНИАН.
Жителям Украины в даркнете предлагали купить свидетельство о смерти. В объявлении отмечали, что это поможет украинцам избежать мобилизации.
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