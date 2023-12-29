Советница Залужного посоветовала украинцам не бояться умереть

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, залужный валерий,  stock
Укрианцам посоветовали «погибнуть на фронте», не боясь смерти Фото:

Украинцам не стоит бояться смерти. Об этом заявила советница главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного Алла Мартынюк. По ее словам, лучше погибнуть достойно на фронте, чем нелепой смертью.

«Не стоит паниковать, что ваш сын погибнет на войне. Мы все умрем и лучше умереть достойно, чем тебе на голову упадет кирпич или тебя собьет машина», — заявила Алла Мартынюк. Ее слова публикует украинский telegram-канал УНИАН.

Жителям Украины в даркнете предлагали купить свидетельство о смерти. В объявлении отмечали, что это поможет украинцам избежать мобилизации.

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Украинцам не стоит бояться смерти. Об этом заявила советница главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного Алла Мартынюк. По ее словам, лучше погибнуть достойно на фронте, чем нелепой смертью. «Не стоит паниковать, что ваш сын погибнет на войне. Мы все умрем и лучше умереть достойно, чем тебе на голову упадет кирпич или тебя собьет машина», — заявила Алла Мартынюк. Ее слова публикует украинский telegram-канал УНИАН. Жителям Украины в даркнете предлагали купить свидетельство о смерти. В объявлении отмечали, что это поможет украинцам избежать мобилизации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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