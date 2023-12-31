RT: Зеленский лично отдал приказ Буданову обстрелять Белгород перед Новым годом

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, зеленский владимир,  stock
Зеленский несет ответственность за смерть мирных жителей Белгорода Фото:
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ВСУ атаковали Белгород перед Новым годом

Президент Украины Владимир Зеленский лично отдал приказ руководителю Главного управления разведки (ГУР) Кириллу Буданову организовать обстрел Белгорода 30 декабря. Об этом заявил источник RT в силовых структурах.

«Зеленский лично отдал приказ Буданову нанести удары по Белгороду. Исполнителем теракта стал нацбатальон „Кракен“ (запрещенная в России экстремистская организация) под командованием Сергея Величко», — заявил источник RT.

По данным российских спецслужб, националисты выдвинулись на позиции и атаковали город из РСЗО. После террористической атаки они отошли в тыл Харьковской области.

Белгород в канун Нового года подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ. Ранее сообщалось о 24 погибших и более 100 раненых. Россия в ответ нанесла ракетный удар по территории Украины.

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Президент Украины Владимир Зеленский лично отдал приказ руководителю Главного управления разведки (ГУР) Кириллу Буданову организовать обстрел Белгорода 30 декабря. Об этом заявил источник RT в силовых структурах. «Зеленский лично отдал приказ Буданову нанести удары по Белгороду. Исполнителем теракта стал нацбатальон „Кракен“ (запрещенная в России экстремистская организация) под командованием Сергея Величко», — заявил источник RT. По данным российских спецслужб, националисты выдвинулись на позиции и атаковали город из РСЗО. После террористической атаки они отошли в тыл Харьковской области. Белгород в канун Нового года подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ. Ранее сообщалось о 24 погибших и более 100 раненых. Россия в ответ нанесла ракетный удар по территории Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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