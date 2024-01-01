ЦИК завершил прием документов для участия в выборах президента

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Михаил Мишустин на двусторонних встречах во время визита на Алтай. Горно-Алтайск, очки, папка, губернатор, премьер-министр
Заявочный этап в рамках нынешней президентской кампании окончен Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

Завершился прием документов от претендентов на участие в выборах президента РФ, выдвинутых партиями. Об этом сообщают представители ЦИК.

«Сегодня в 18:00 завершается срок представления в ЦИК России решений съездов политических партий о выдвижении кандидатов на должность президента РФ», — говорится в telegram-канале ЦИК. 27 декабря завершился прием документов для регистрации групп избирателей, создаваемых в поддержку самовыдвиженцев.

Ранее заместитель председателя Центризбиркома РФ Николай Булаев сообщил, что одиннадцать человек находятся в списке возможных кандидатов на выборах президента РФ. ЦИК допустила четырех кандидатов на выборы-2024 к сбору подписей для выдвижения. 1 января вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, а также лидер ЛДПР Леонид Слуцкий подали в ЦИК документы на регистрацию кандидатом на выборах президента.

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Завершился прием документов от претендентов на участие в выборах президента РФ, выдвинутых партиями. Об этом сообщают представители ЦИК. «Сегодня в 18:00 завершается срок представления в ЦИК России решений съездов политических партий о выдвижении кандидатов на должность президента РФ», — говорится в telegram-канале ЦИК. 27 декабря завершился прием документов для регистрации групп избирателей, создаваемых в поддержку самовыдвиженцев. Ранее заместитель председателя Центризбиркома РФ Николай Булаев сообщил, что одиннадцать человек находятся в списке возможных кандидатов на выборах президента РФ. ЦИК допустила четырех кандидатов на выборы-2024 к сбору подписей для выдвижения. 1 января вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, а также лидер ЛДПР Леонид Слуцкий подали в ЦИК документы на регистрацию кандидатом на выборах президента.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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