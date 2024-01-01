ЦИК завершил прием документов для участия в выборах президента

Завершился прием документов от претендентов на участие в выборах президента РФ, выдвинутых партиями. Об этом сообщают представители ЦИК.
«Сегодня в 18:00 завершается срок представления в ЦИК России решений съездов политических партий о выдвижении кандидатов на должность президента РФ», — говорится в telegram-канале ЦИК. 27 декабря завершился прием документов для регистрации групп избирателей, создаваемых в поддержку самовыдвиженцев.
Ранее заместитель председателя Центризбиркома РФ Николай Булаев сообщил, что одиннадцать человек находятся в списке возможных кандидатов на выборах президента РФ. ЦИК допустила четырех кандидатов на выборы-2024 к сбору подписей для выдвижения. 1 января вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, а также лидер ЛДПР Леонид Слуцкий подали в ЦИК документы на регистрацию кандидатом на выборах президента.
Завершился прием документов от претендентов на участие в выборах президента РФ, выдвинутых партиями. Об этом сообщают представители ЦИК. «Сегодня в 18:00 завершается срок представления в ЦИК России решений съездов политических партий о выдвижении кандидатов на должность президента РФ», — говорится в telegram-канале ЦИК. 27 декабря завершился прием документов для регистрации групп избирателей, создаваемых в поддержку самовыдвиженцев. Ранее заместитель председателя Центризбиркома РФ Николай Булаев сообщил, что одиннадцать человек находятся в списке возможных кандидатов на выборах президента РФ. ЦИК допустила четырех кандидатов на выборы-2024 к сбору подписей для выдвижения. 1 января вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, а также лидер ЛДПР Леонид Слуцкий подали в ЦИК документы на регистрацию кандидатом на выборах президента.