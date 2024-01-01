Пермские полицейские ищут водителя, скрывшегося с места ДТП, где пострадали дети

В Пермском крае полицейские разыскивают водители, скрывшегося с места дорожного происшествия, в котором пострадали два ребенка. Инцидент произошел в дневное время 2 января в селе Мысы Краснокамского округа, пояснили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
«В результате ДТП пострадали два ребенка. Водитель с места происшествия скрылся. Сотрудники ГИБДД нашли его автомобиль, личность нарушителя устанавливается. По факту инцидента проводится проверка», — рассказали в полиции.
По данным ведомства, водитель автомобиля Сhery, выполняя поворот, не рассчитал дистанцию. Машина въехала в бок автомобиля Mazda, в котором находились юные пассажиры. Врачи оказали медпомощь детям на месте ДТП.
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