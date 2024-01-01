01 января 2024

Пермские полицейские ищут водителя, скрывшегося с места ДТП, где пострадали дети

© Служба новостей «URA.RU»
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Полицейские устанавливают личность водителя Фото:

В Пермском крае полицейские разыскивают водители, скрывшегося с места дорожного происшествия, в котором пострадали два ребенка. Инцидент произошел в дневное время 2 января в селе Мысы Краснокамского округа, пояснили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

«В результате ДТП пострадали два ребенка. Водитель с места происшествия скрылся. Сотрудники ГИБДД нашли его автомобиль, личность нарушителя устанавливается. По факту инцидента проводится проверка», — рассказали в полиции.

По данным ведомства, водитель автомобиля Сhery, выполняя поворот, не рассчитал дистанцию. Машина въехала в бок автомобиля Mazda, в котором находились юные пассажиры. Врачи оказали медпомощь детям на месте ДТП.

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В Пермском крае полицейские разыскивают водители, скрывшегося с места дорожного происшествия, в котором пострадали два ребенка. Инцидент произошел в дневное время 2 января в селе Мысы Краснокамского округа, пояснили в пресс-службе ГУ МВД России по региону. «В результате ДТП пострадали два ребенка. Водитель с места происшествия скрылся. Сотрудники ГИБДД нашли его автомобиль, личность нарушителя устанавливается. По факту инцидента проводится проверка», — рассказали в полиции. По данным ведомства, водитель автомобиля Сhery, выполняя поворот, не рассчитал дистанцию. Машина въехала в бок автомобиля Mazda, в котором находились юные пассажиры. Врачи оказали медпомощь детям на месте ДТП.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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