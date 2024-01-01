Пермские полицейские ищут водителя, скрывшегося с места ДТП, где пострадали дети

02 января 2024 в 23:13 Размер текста - 17 +

Полицейские устанавливают личность водителя Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Пермском крае полицейские разыскивают водители, скрывшегося с места дорожного происшествия, в котором пострадали два ребенка. Инцидент произошел в дневное время 2 января в селе Мысы Краснокамского округа, пояснили в пресс-службе ГУ МВД России по региону. «В результате ДТП пострадали два ребенка. Водитель с места происшествия скрылся. Сотрудники ГИБДД нашли его автомобиль, личность нарушителя устанавливается. По факту инцидента проводится проверка», — рассказали в полиции. По данным ведомства, водитель автомобиля Сhery, выполняя поворот, не рассчитал дистанцию. Машина въехала в бок автомобиля Mazda, в котором находились юные пассажиры. Врачи оказали медпомощь детям на месте ДТП.

В Пермском крае полицейские разыскивают водители, скрывшегося с места дорожного происшествия, в котором пострадали два ребенка. Инцидент произошел в дневное время 2 января в селе Мысы Краснокамского округа, пояснили в пресс-службе ГУ МВД России по региону. «В результате ДТП пострадали два ребенка. Водитель с места происшествия скрылся. Сотрудники ГИБДД нашли его автомобиль, личность нарушителя устанавливается. По факту инцидента проводится проверка», — рассказали в полиции. По данным ведомства, водитель автомобиля Сhery, выполняя поворот, не рассчитал дистанцию. Машина въехала в бок автомобиля Mazda, в котором находились юные пассажиры. Врачи оказали медпомощь детям на месте ДТП.