05 января 2024

Путин поручил правительству финансово поддержать культуру

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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, путин владимир
Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам пленарного заседания Фото:

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству сохранить финансирование мероприятий по развитию культуры. Он утвердил перечень поручений по итогам пленарного заседания девятого Санкт-Петербургского международного культурного форума, который проходил 17 ноября 2023 года.

«Правительству Российской Федерации обеспечить сохранение финансирования мероприятий по развитию культуры в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры», — говорится в поручении Путина, опубликованном на сайте Кремля. Отмечается, что ответственным является глава кабмина Михаил Мишустин, а доклад необходимо представить до 15 марта 2024 года.

Ранее Путин на Форуме объединенных культур в Санкт-Петербурге заявил, что государство не планирует снижать расходы на культуру, напротив, в планах запуск новых программ. По его словам, правительство будет поддерживать творческих людей и организации, программы охраны памятников и развития исторических городов и другое.

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Президент РФ Владимир Путин поручил правительству сохранить финансирование мероприятий по развитию культуры. Он утвердил перечень поручений по итогам пленарного заседания девятого Санкт-Петербургского международного культурного форума, который проходил 17 ноября 2023 года. «Правительству Российской Федерации обеспечить сохранение финансирования мероприятий по развитию культуры в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры», — говорится в поручении Путина, опубликованном на сайте Кремля. Отмечается, что ответственным является глава кабмина Михаил Мишустин, а доклад необходимо представить до 15 марта 2024 года. Ранее Путин на Форуме объединенных культур в Санкт-Петербурге заявил, что государство не планирует снижать расходы на культуру, напротив, в планах запуск новых программ. По его словам, правительство будет поддерживать творческих людей и организации, программы охраны памятников и развития исторических городов и другое.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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