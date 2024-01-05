Путин поручил правительству финансово поддержать культуру

05 января 2024 в 17:37 Размер текста - 17 +

Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам пленарного заседания Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин поручил правительству сохранить финансирование мероприятий по развитию культуры. Он утвердил перечень поручений по итогам пленарного заседания девятого Санкт-Петербургского международного культурного форума, который проходил 17 ноября 2023 года. «Правительству Российской Федерации обеспечить сохранение финансирования мероприятий по развитию культуры в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры», — говорится в поручении Путина, опубликованном на сайте Кремля. Отмечается, что ответственным является глава кабмина Михаил Мишустин, а доклад необходимо представить до 15 марта 2024 года. Ранее Путин на Форуме объединенных культур в Санкт-Петербурге заявил, что государство не планирует снижать расходы на культуру, напротив, в планах запуск новых программ. По его словам, правительство будет поддерживать творческих людей и организации, программы охраны памятников и развития исторических городов и другое.

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству сохранить финансирование мероприятий по развитию культуры. Он утвердил перечень поручений по итогам пленарного заседания девятого Санкт-Петербургского международного культурного форума, который проходил 17 ноября 2023 года. «Правительству Российской Федерации обеспечить сохранение финансирования мероприятий по развитию культуры в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры», — говорится в поручении Путина, опубликованном на сайте Кремля. Отмечается, что ответственным является глава кабмина Михаил Мишустин, а доклад необходимо представить до 15 марта 2024 года. Ранее Путин на Форуме объединенных культур в Санкт-Петербурге заявил, что государство не планирует снижать расходы на культуру, напротив, в планах запуск новых программ. По его словам, правительство будет поддерживать творческих людей и организации, программы охраны памятников и развития исторических городов и другое.