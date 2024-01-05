В IIHF рассказали, от чего зависит допуск сборных России и Белоруссии на ОИ-2026

Глава IIHF Тардиф: допуск россиян зависит от безопасности проведения турниров

05 января 2024 в 20:23 Размер текста - 17 +

В ИИХФ высказались о допуске России и Беларуси до соревнований под их эгидой Фото: Илья Московец © URA.RU Допуск российских и белорусских спортсменов к соревнованиям IIHF зависит от возможности безопасной организации турниров. Об этом заявил глава Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф на пресс-конференции ежегодного медалевого чемпионата мира среди юниоров в «Скандинавиуме» в Гетеборге. «Любое включение России и Беларуси в соревнования ИИХФ полностью зависит от безопасности спортсменов и организаторов, а также от способности ИИХФ провести безопасный турнир», — передает сайт IIHF слова Люка Тардифа. Он отметил, что соревнования пройдут в 2025 году в Канаде (Оттава), в 2026 году — в США, а в 2027 году — снова в Канаде. IIHF рассмотрит допуск россиян до Олимпиады-2026 12—13 февраля. Совет ИИХФ отстранил сборные России и Беларуси от международных турниров на неопределенный срок из-за ситуации на Украине в конце февраля 2022 года. 26-е Зимние Олимпийские игры пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года. Ранее стало известно, что сборная России по хоккею сыграет с США в случае допуска до Олимпиады-2026.

Допуск российских и белорусских спортсменов к соревнованиям IIHF зависит от возможности безопасной организации турниров. Об этом заявил глава Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф на пресс-конференции ежегодного медалевого чемпионата мира среди юниоров в «Скандинавиуме» в Гетеборге. «Любое включение России и Беларуси в соревнования ИИХФ полностью зависит от безопасности спортсменов и организаторов, а также от способности ИИХФ провести безопасный турнир», — передает сайт IIHF слова Люка Тардифа. Он отметил, что соревнования пройдут в 2025 году в Канаде (Оттава), в 2026 году — в США, а в 2027 году — снова в Канаде. IIHF рассмотрит допуск россиян до Олимпиады-2026 12—13 февраля. Совет ИИХФ отстранил сборные России и Беларуси от международных турниров на неопределенный срок из-за ситуации на Украине в конце февраля 2022 года. 26-е Зимние Олимпийские игры пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года. Ранее стало известно, что сборная России по хоккею сыграет с США в случае допуска до Олимпиады-2026.