Стало известно, с кем сыграет сборная России по хоккею в случае допуска до Олимпиады-2026

Сборная России по хоккею сыграет с США в случае допуска до Олимпиады 2026 года

31 октября 2023 в 17:33 Размер текста - 17 +

Сборная России по хоккею сыграет с США в случае допуска до Олимпиады-2026 Фото: Илья Московец © URA.RU Сборная России по хоккею будет играть с командой США в случае допуска на Олимпийские игры 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Об этом говорится на сайте ИИХФ. Россияне и американцы определены в группу C, сообщает ИИХФ. Других соперников наззовут по итогам квалификации. На сегодняшний день полностью известен состав группы А. Туда попали Канада, Швеция, Швейцария и Италия. 26-е Зимние Олимпийские игры пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года. Ранее исполнительный совет МОК решил, что Олимпийский комитет России немедленно приостанавливает свою деятельность до дальнейшего уведомления. Отмечается, что Россия больше не имеет права действовать в качестве национального олимпийского комитета и не может получать никакого финансирования. Кроме того, говорилось, что МОК может допустить нейтральных спортсменов до Олимпиды.

Сборная России по хоккею будет играть с командой США в случае допуска на Олимпийские игры 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Об этом говорится на сайте ИИХФ. Россияне и американцы определены в группу C, сообщает ИИХФ. Других соперников наззовут по итогам квалификации. На сегодняшний день полностью известен состав группы А. Туда попали Канада, Швеция, Швейцария и Италия. 26-е Зимние Олимпийские игры пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года. Ранее исполнительный совет МОК решил, что Олимпийский комитет России немедленно приостанавливает свою деятельность до дальнейшего уведомления. Отмечается, что Россия больше не имеет права действовать в качестве национального олимпийского комитета и не может получать никакого финансирования. Кроме того, говорилось, что МОК может допустить нейтральных спортсменов до Олимпиды.