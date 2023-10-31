Стало известно, с кем сыграет сборная России по хоккею в случае допуска до Олимпиады-2026

Сборная России по хоккею сыграет с США в случае допуска до Олимпиады 2026 года
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Сборная России по хоккею сыграет с США в случае допуска до Олимпиады-2026 Фото:

Сборная России по хоккею будет играть с командой США в случае допуска на Олимпийские игры 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Об этом говорится на сайте ИИХФ.

Россияне и американцы определены в группу C, сообщает ИИХФ. Других соперников наззовут по итогам квалификации. На сегодняшний день полностью известен состав группы А. Туда попали Канада, Швеция, Швейцария и Италия.

26-е Зимние Олимпийские игры пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года. Ранее исполнительный совет МОК решил, что Олимпийский комитет России немедленно приостанавливает свою деятельность до дальнейшего уведомления. Отмечается, что Россия больше не имеет права действовать в качестве национального олимпийского комитета и не может получать никакого финансирования. Кроме того, говорилось, что МОК может допустить нейтральных спортсменов до Олимпиды.

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Сборная России по хоккею будет играть с командой США в случае допуска на Олимпийские игры 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Об этом говорится на сайте ИИХФ. Россияне и американцы определены в группу C, сообщает ИИХФ. Других соперников наззовут по итогам квалификации. На сегодняшний день полностью известен состав группы А. Туда попали Канада, Швеция, Швейцария и Италия. 26-е Зимние Олимпийские игры пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года. Ранее исполнительный совет МОК решил, что Олимпийский комитет России немедленно приостанавливает свою деятельность до дальнейшего уведомления. Отмечается, что Россия больше не имеет права действовать в качестве национального олимпийского комитета и не может получать никакого финансирования. Кроме того, говорилось, что МОК может допустить нейтральных спортсменов до Олимпиды.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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