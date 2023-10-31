Стало известно, с кем сыграет сборная России по хоккею в случае допуска до Олимпиады-2026

Сборная России по хоккею будет играть с командой США в случае допуска на Олимпийские игры 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Об этом говорится на сайте ИИХФ.
Россияне и американцы определены в группу C, сообщает ИИХФ. Других соперников наззовут по итогам квалификации. На сегодняшний день полностью известен состав группы А. Туда попали Канада, Швеция, Швейцария и Италия.
26-е Зимние Олимпийские игры пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года. Ранее исполнительный совет МОК решил, что Олимпийский комитет России немедленно приостанавливает свою деятельность до дальнейшего уведомления. Отмечается, что Россия больше не имеет права действовать в качестве национального олимпийского комитета и не может получать никакого финансирования. Кроме того, говорилось, что МОК может допустить нейтральных спортсменов до Олимпиды.
Сборная России по хоккею будет играть с командой США в случае допуска на Олимпийские игры 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Об этом говорится на сайте ИИХФ. Россияне и американцы определены в группу C, сообщает ИИХФ. Других соперников наззовут по итогам квалификации. На сегодняшний день полностью известен состав группы А. Туда попали Канада, Швеция, Швейцария и Италия. 26-е Зимние Олимпийские игры пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года. Ранее исполнительный совет МОК решил, что Олимпийский комитет России немедленно приостанавливает свою деятельность до дальнейшего уведомления. Отмечается, что Россия больше не имеет права действовать в качестве национального олимпийского комитета и не может получать никакого финансирования. Кроме того, говорилось, что МОК может допустить нейтральных спортсменов до Олимпиды.