Офицеров ФСБ обвинили в получении взяток на сумму свыше 5 млрд рублей

08 января 2024 в 11:51 Размер текста - 17 +

Трое офицеров управления «М» ФСБ РФ обвиняются в получении взяток Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Троих офицеров управления «М» ФСБ РФ обвинили в получении взяток на сумму более пяти миллиардов рублей. Об этом сообщили в правоохранительных органах. «Главное следственное управление СК РФ расследует дело в отношении Алексея Царева, Сергея Манышкина и Александра Ушакова», — пишет ТАСС, ссылаясь на правоохранительные органы. Отмечается, что Ушакову также предъявлено обвинение в организации преступного сообщества с использованием своего служебного положения По данным агентства, Манышкин и Царев заключили сделку со следствием и дали показания на соучастников преступления. Они находятся под домашним арестом, а Ушаков взят под стражу, заключили там. Управление «М» (контрразведывательное обеспечение МВД России, МЧС России, Минюста России и остальных органов) было создано в ФСБ в 1999—2000 годах. По некоторым данным, Управление «М» стало обособленным подразделением, является частью ЦА ФСБ и подчиняется директору ФСБ.

Троих офицеров управления «М» ФСБ РФ обвинили в получении взяток на сумму более пяти миллиардов рублей. Об этом сообщили в правоохранительных органах. «Главное следственное управление СК РФ расследует дело в отношении Алексея Царева, Сергея Манышкина и Александра Ушакова», — пишет ТАСС, ссылаясь на правоохранительные органы. Отмечается, что Ушакову также предъявлено обвинение в организации преступного сообщества с использованием своего служебного положения По данным агентства, Манышкин и Царев заключили сделку со следствием и дали показания на соучастников преступления. Они находятся под домашним арестом, а Ушаков взят под стражу, заключили там. Управление «М» (контрразведывательное обеспечение МВД России, МЧС России, Минюста России и остальных органов) было создано в ФСБ в 1999—2000 годах. По некоторым данным, Управление «М» стало обособленным подразделением, является частью ЦА ФСБ и подчиняется директору ФСБ.