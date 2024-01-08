Офицеров ФСБ обвинили в получении взяток на сумму свыше 5 млрд рублей

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Избрание меры пресечения Владимиру Белоносову, обвиняемому в коррупции. Челябинск, фсб, решетка, суд, клетка, камуфляж
Трое офицеров управления «М» ФСБ РФ обвиняются в получении взяток Фото:

Троих офицеров управления «М» ФСБ РФ обвинили в получении взяток на сумму более пяти миллиардов рублей. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

«Главное следственное управление СК РФ расследует дело в отношении Алексея Царева, Сергея Манышкина и Александра Ушакова», — пишет ТАСС, ссылаясь на правоохранительные органы. Отмечается, что Ушакову также предъявлено обвинение в организации преступного сообщества с использованием своего служебного положения

По данным агентства, Манышкин и Царев заключили сделку со следствием и дали показания на соучастников преступления. Они находятся под домашним арестом, а Ушаков взят под стражу, заключили там.

Управление «М» (контрразведывательное обеспечение МВД России, МЧС России, Минюста России и остальных органов) было создано в ФСБ в 1999—2000 годах. По некоторым данным, Управление «М» стало обособленным подразделением, является частью ЦА ФСБ и подчиняется директору ФСБ.

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Троих офицеров управления «М» ФСБ РФ обвинили в получении взяток на сумму более пяти миллиардов рублей. Об этом сообщили в правоохранительных органах. «Главное следственное управление СК РФ расследует дело в отношении Алексея Царева, Сергея Манышкина и Александра Ушакова», — пишет ТАСС, ссылаясь на правоохранительные органы. Отмечается, что Ушакову также предъявлено обвинение в организации преступного сообщества с использованием своего служебного положения По данным агентства, Манышкин и Царев заключили сделку со следствием и дали показания на соучастников преступления. Они находятся под домашним арестом, а Ушаков взят под стражу, заключили там. Управление «М» (контрразведывательное обеспечение МВД России, МЧС России, Минюста России и остальных органов) было создано в ФСБ в 1999—2000 годах. По некоторым данным, Управление «М» стало обособленным подразделением, является частью ЦА ФСБ и подчиняется директору ФСБ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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