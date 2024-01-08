Евросоюз открестился от поддержки протестов в Сербии

ЕС требует от Сербии опровергнуть слухи о поддержке Европой протестов в стране

08 января 2024 в 18:03 Размер текста - 17 +

Петер Стано заявил, что Европа не причастна к беспорядкам в Сербии Фото: Официальный сайт Европарламента Евросоюз требует, чтобы Сербия боролась с появлением в СМИ сообщений, что в протестах в Белграде замешана Европа. Об этом на брифинге в Брюсселе заявил пресс-секретарь дипслужбы ЕС Петер Стано. «Это полный нонсенс говорить, что Евросоюз пытается вмешиваться или стимулировать какие-либо антиправительственные протесты в Сербии. <…> Это время, когда они должны реально думать, говорить и действовать по-европейски, если они хотят, чтобы их европейские устремления были достойны доверия», — заявил Петер Стано, передает ТАСС. По его словам, такой сигнал Евросоюз посылает не только Сербии, но и другим странам Европы, где могут произойти протесты. В декабре 2023 года в Сербии прошли внеочередные парламентские и муниципальные выборы. На них победила партия президента страны Александра Вучича. Представителями блока «Сербия против насилия» в ответ организовали митинг, они собрались у здания администрации в Белграде, сообщает RT. По словам Вучича, никакой революции не было. Люди вышли на улицу, скорее всего, из-за отношений России и Сербии. На это в разговоре с URA.RU указывал председатель Ассоциации российских дипломатов Игорь Халявинский. По его словам, оппозиция Вучича оказывает на его партию постоянное давление. Как заявлял лидер Сербской радикальной партии Воислав Шешель, за протестами в стране стоят западные спецслужбы, прежде всего разведка ФРГ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Евросоюз требует, чтобы Сербия боролась с появлением в СМИ сообщений, что в протестах в Белграде замешана Европа. Об этом на брифинге в Брюсселе заявил пресс-секретарь дипслужбы ЕС Петер Стано. «Это полный нонсенс говорить, что Евросоюз пытается вмешиваться или стимулировать какие-либо антиправительственные протесты в Сербии. <…> Это время, когда они должны реально думать, говорить и действовать по-европейски, если они хотят, чтобы их европейские устремления были достойны доверия», — заявил Петер Стано, передает ТАСС. По его словам, такой сигнал Евросоюз посылает не только Сербии, но и другим странам Европы, где могут произойти протесты. В декабре 2023 года в Сербии прошли внеочередные парламентские и муниципальные выборы. На них победила партия президента страны Александра Вучича. Представителями блока «Сербия против насилия» в ответ организовали митинг, они собрались у здания администрации в Белграде, сообщает RT. По словам Вучича, никакой революции не было. Люди вышли на улицу, скорее всего, из-за отношений России и Сербии. На это в разговоре с URA.RU указывал председатель Ассоциации российских дипломатов Игорь Халявинский. По его словам, оппозиция Вучича оказывает на его партию постоянное давление. Как заявлял лидер Сербской радикальной партии Воислав Шешель, за протестами в стране стоят западные спецслужбы, прежде всего разведка ФРГ.