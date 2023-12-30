Лавров объяснил, почему Запад решился на захват власти в Сербии

Лавров: Запад не готов мириться с итогами выборов в Сербии

31 декабря 2023 в 07:50 Размер текста - 17 +

По словам Лаврова, протесты в Белграде — это еще одна попытка незаконно захватить власть Фото: Владимир Андреев © URA.RU Западные страны не готовы смириться с народной поддержкой, оказанной президенту Сербии Александру Вучичу. Также и с результатами самих выборов Запад не готов мириться. Попытки беспорядков в стране — это попытка незаконно захватить власть. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. «Судя по всему, не все на Западе готовы мириться с тем, что сербские избиратели выразили президенту Александру Вучичу и его политическому курсу поддержку на выборах», — передает РИА Новости слова Лаврова. Он добавил, что протесты в Белграде являются очередной попыткой режиссерски и незаконно захватить власть. По словам главы МИД РФ, сербы помнят, чем закончился государственный переворот в Киеве в 2014 году. Возможно поэтому количество протестующих лишь несколько сотен человек. Он добавил, что граждане Сербии не доверяют деятелям, выступающих на словах против насилия, но на деле ведущих себя противоположным образом. То есть они игнорируют волю своих граждан. Кроме того, используют провокации в сторону органов правопорядка. Ранее сообщалось, что члены оппозиционного блока «Сербия против насилия» не согласились с итогами президентских выборов. Они прошли 17 декабря. Из-за этого оппозиционеры начали протесты, сообщает VSE42.Ru. По словам Вучича, данные беспорядки являются попыткой лишить страну суверенитета и самостоятельности. Как добавила представитель МИД Мария Захарова, организация протестов лежит на Западе. Известно, что на улицах Белграда размещены около 20 палаток. И их число растет. Кроме того, в ходе беспорядков полиция задержала 38 человек, семеро из них уже признали свою вину, передает «Царьград». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Западные страны не готовы смириться с народной поддержкой, оказанной президенту Сербии Александру Вучичу. Также и с результатами самих выборов Запад не готов мириться. Попытки беспорядков в стране — это попытка незаконно захватить власть. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. «Судя по всему, не все на Западе готовы мириться с тем, что сербские избиратели выразили президенту Александру Вучичу и его политическому курсу поддержку на выборах», — передает РИА Новости слова Лаврова. Он добавил, что протесты в Белграде являются очередной попыткой режиссерски и незаконно захватить власть. По словам главы МИД РФ, сербы помнят, чем закончился государственный переворот в Киеве в 2014 году. Возможно поэтому количество протестующих лишь несколько сотен человек. Он добавил, что граждане Сербии не доверяют деятелям, выступающих на словах против насилия, но на деле ведущих себя противоположным образом. То есть они игнорируют волю своих граждан. Кроме того, используют провокации в сторону органов правопорядка. Ранее сообщалось, что члены оппозиционного блока «Сербия против насилия» не согласились с итогами президентских выборов. Они прошли 17 декабря. Из-за этого оппозиционеры начали протесты, сообщает VSE42.Ru. По словам Вучича, данные беспорядки являются попыткой лишить страну суверенитета и самостоятельности. Как добавила представитель МИД Мария Захарова, организация протестов лежит на Западе. Известно, что на улицах Белграда размещены около 20 палаток. И их число растет. Кроме того, в ходе беспорядков полиция задержала 38 человек, семеро из них уже признали свою вину, передает «Царьград».