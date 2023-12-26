Володин заявил о риске исчезновения Сербии

26 декабря 2023 в 10:48 Размер текста - 17 +

Вячеслав Володин сообщил, что сербская власть должна сохранить суверенитет страны Фото: Владимир Андреев © URA.RU Нынешняя власть Сербии должна защитить выбор большинства. Таким мнением поделился спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. По его словам, в противном случае государства может не стать. «Что бывает в противном случае — всем хорошо известно: страны может не стать», — сообщил Володин в своем telegram-канале. Спикер Госдумы призвал сербскую власть защищать волю народа и выбор большинства. Он отметил, что у США и Евросоюза не получается привести к власти своих марионеток в другие страны. По его словам, в Сербии ситуация также раскачивается извне. Ранее сторонники оппозиционного блока «Сербия против насилия» не одобрили итоги прошедших 17 декабря выборов. Они устроили протесты. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что данные протесты — это попытка лишить Сербию суверенитета. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не намерена вмешиваться в происходящее в Сербии, передает «Национальная служба новостей».

Нынешняя власть Сербии должна защитить выбор большинства. Таким мнением поделился спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. По его словам, в противном случае государства может не стать. «Что бывает в противном случае — всем хорошо известно: страны может не стать», — сообщил Володин в своем telegram-канале. Спикер Госдумы призвал сербскую власть защищать волю народа и выбор большинства. Он отметил, что у США и Евросоюза не получается привести к власти своих марионеток в другие страны. По его словам, в Сербии ситуация также раскачивается извне. Ранее сторонники оппозиционного блока «Сербия против насилия» не одобрили итоги прошедших 17 декабря выборов. Они устроили протесты. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что данные протесты — это попытка лишить Сербию суверенитета. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не намерена вмешиваться в происходящее в Сербии, передает «Национальная служба новостей».