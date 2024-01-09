Челябинский завод отправил на АЭС Турции и Бангладеш аварийные насосы

Челябинский завод отправил оборудование на АЭС Турции и Бангладеш Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Завод промышленной группы «Конар» из Челябинска отправил на АЭС Турции и Бангладеш аварийные насосы и арматуру. Как сообщили в пресс-службе «Конара», часть продукции отгружена заказчику.

«Заключены контракты на производство арматуры и комплектов аварийных питательных насосов для АЭС „Руппур“ в Бангладеш и АЭС „Аккую“ в Турции. Часть продукции успешно прошла все виды контроля качества и была отгружена заказчику», — сообщили в «Конаре».

Продукция сделана с применением собственных литейно-кузнечных заготовок, крупногабаритных отливок и поковок. Их выпуск в 2023 году расширился, освоили выплавку новых марок стали. Материалы будут задействованы на растущем рынке атомного машиностроения.

Об итогах работы отчитался руководитель группы Валерий Бондаренко. Глава заявил, что все дивизионы «Конара» прошли основные этапы масштабного техперевооружения. Развивается ряд направлений. В судостроительном машиностроении будут делать упор на собственный инжиниринг. Новой продукцией для судостроения стал цельнолитой гребной винт фиксированного шага весом около двух тонн. В области нефтегазового направления драйвером станет выпуск самой большой на рынке фонтанной арматуры.