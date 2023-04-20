Военное судно с челябинскими узлами испытали на Черном море

Буксиру предстоит работать с судами и береговыми объектами на Черном море Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ

Транспортное судно «Капитан Сергеев» с винторулевыми колонками компании «Конар» из Челябинска прошло швартовочные испытания на Черном море. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании «Конар».

«Судно, укомплектованное винторулевыми колонками производства „Конар“, успешно выдержало швартовные испытания. Важный этап был завершен в апреле. Впоследствии судно будет находиться в составе Черноморского военно-морского флота», — отметили URA.RU на предприятии.

По итогам пусконаладочных работ на морском буксире составлен технический акт. В соответствии с документом, судно под номером 413 готово к следующему этапу, связанному с проведением заводских ходовых испытаний. Отмечается, что «Капитан Сергеев» оснащен кормовой вертолетной палубой и гидравлическим краном грузоподъемностью 20 тонн.

Представители «Конара» отметили на сайте, что группа компаний обязалась в 2018 году поставить Ярославскому судостроительному заводу колонки арктического типа для трех судов. В августе 2022 года состоялась госприемка буксира «Капитан Найден». Третий будет корабль под номером 414 «Капитан Ушаков».

Все суда проекта будут заниматься буксировкой кораблей, плавучих объектов и сооружений во льдах и на чистой воде. Также в задачи будет входить проводка судов в акватории портов и постановка их к причалу. Буксирам предстоит заниматься эскортными операциями в море, тушением пожаров на плавучих и береговых объектах, тушением горящего на воде топлива, снятием с мели кораблей и судов.

Буксир «Капитан Сергеев» стал вторым кораблем проекта, на котором установлены винторулевые колонки из Челябинска Фото: пресс-служба компании «Конар»